Meldungen aus dem Stadtrat Schkölen

Schkölen Kauf einer neuen Feuerwehrpumpe für Dothen und Bezuschussung der Geschwindigkeitstafel in Hainchen beschlossen.

Geschwindigkeitstafel wird bezuschusst

Die Bezuschussung der Geschwindigkeitstafel in Hainchen in Höhe von 1000 Euro haben die Mitglieder des Stadtrates der Stadt Schkölen in der jüngsten Ratssitzung beschlossen. Die besagte Geschwindigkeitstafel sei bereits vorhanden und ein Zuschuss von Anfang an geplant gewesen, erläuterte Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancová (parteilos) zur Sache.

Kauf einer Feuerwehrpumpe für Wehr in Dothen

Die Mitglieder des Stadtrates Schkölen haben zudem den Kauf einer Tragkraftspritze in Höhe von 14.369 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Dothen beschlossen. Wie Schkölens Stadtbrandmeister Mathias Schauer erklärte, sei es ursprünglich geplant gewesen, in diesem Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Graitschen ein gebrauchtes Fahrzeug anzuschaffen. Beide besichtigten Fahrzeuge seien jedoch aus unterschiedlichen Gründen unpassend gewesen.

Bei einer Einsatzübung der Kameraden im November sei schließlich die Feuerwehrpumpe von Dothen kaputt gegangen, weshalb man es für sinnvoll erachte, nun den Kauf einer Pumpe dem eigentlich geplanten Kauf des Fahrzeuges vorzuziehen. Entsprechende Angebote habe man bereits eingeholt, so der Stadtbrandmeister.

Da die Wehr in Dothen eine Wettkampfgruppe hat, könnte die alte Pumpe bei Wettkämpfen weiterhin Verwendung finden. Dazu müsste diese auf eigene Kosten von der Gruppe instandgesetzt werden. Die neue Pumpe solle nicht mehr für den Feuerwehrsport genutzt werden, sondern ausschließlich für Einsätze. Bis die neue Pumpe verfügbar ist, steht der Wehr in Dothen ersatzweise eine Pumpe aus Schkölen zur Verfügung, die Kameraden sind jeder Zeit einsatzfähig.

Stellvertretender Wehrführer Schkölen zurückgetreten

Der stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Schkölen, Markus Matz, ist zurückgetreten.