Messe in Jena und Eisenberg für noch offene Azubi-Stellen

Eisenberg/Jena. Die Arbeitsagentur Jena lädt zu zwei Ausbildungsmessen ein nach Jena und Eisenberg.

Die Agentur für Arbeit Jena bietet an zwei Tagen und an zwei Standorten eine Last-Minute-Aktion an für alle, die noch auf der Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle sind. Diese Aktionstage sind erstmals wieder direkt vor Ort. Mit dabei sind das gesamte Team der Berufsberatung, Experten aus dem Reha-Team, dem Arbeitgeberservice, Partner der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer und regionale Unternehmen. Die Termine:

Jena, 13. Juli, 14 bis 18 Uhr, auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit, Stadtrodaer Straße 1

Eisenberg, 15. Juli, 14 bis 18 Uhr, auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit, Fabrikstraße 32

Um die Orientierung zu erleichtern, hat die Agentur für Arbeit Jena freie Ausbildungsstellen online veröffentlicht. Unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/jena/berufsberatung sind Listen für 2021 veröffentlicht. Wer nicht persönlich an der Messe teilnehmen kann, aber dennoch auf Ausbildungsplatzsuche ist, kann sich auch außerhalb dieser Termine bei der Berufsberatung melden.

Um den geltenden Pandemiebestimmungen gerecht werden zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch unter 03641/37 99 99 oder per E-Mail (jena.berufsberatung@arbeitsagentur.de) erfolgen.