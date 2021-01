Millionenschwere EU-Förderung für Projekte im Saale-Holzland

Eisenberg/Nickelsdorf Regionale Aktionsgruppe will Gelder an Vorhaben und Initiativen im Kreis vergeben.

Mehr als eine Million Euro EU-Förderung stehen für die nächsten drei Jahre für innovative Projekte im Saale-Holzland-Kreis zur Verfügung. Bewerbungen von zwei Kommunen sowie von 14 Vereinen, Unternehmen und auch Einzelinitiativen auf Zuschüsse aus dem LEADER-Programm zur Förderung des ländlichen Raums seien fristgerecht im Dezember eingegangen, informiert Anett Tittmann von der Regionalen Aktionsgruppe im Saale-Holzland-Kreis (RAG) auf Nachfrage.

Quasi in letzter Minute sei beispielsweise ein Antrag der Stadt Eisenberg auf Förderung eingegangen. Die Kreisstadt will sich mithilfe des Zuschusses die Rechte am Inhalt des Audioguides für das Mühltal sichern für eine neue Form der touristischen Vermarktung. Weitere Anträge im Bereich Tourismus gebe aus Golmsdorf zur Schaffung von Ferienwohnungen für Radtouristen, aus Stadtroda zur Schaffung von Angeboten für mobilitätseingeschränkte Menschen sowie aus Kunitz für Gäste mit kreativer Ader. Tautenhain möchte mit der Förderung einen thematischen Wanderweg einrichten.

Eingereichte Projekte übersteigen Budget

Für drei Vorhaben hat die Stadt Hermsdorf Zuschüsse beantragt. Außerdem will die Entgleist GmbH im alten Eisenberger Bahnhof mit LEADER-Förderung alternativen Wohnraum schaffen. Das AmViehTheater in Beulbar hofft auf finanzielle Unterstützung für geplante Baumaßnahmen und im Waldbad Wolfersdorf soll eine Förderung für weitere kindgerechte Attraktionen genutzt werden. Der Tälermarkt in Ottendorf soll zukunftssicher aufgestellt werden und erhofft sich dafür einen Zuschuss.

„Insgesamt übersteigen die eingereichten Projekte jedoch das zur Verfügung stehende Budget“, stellt Anett Tittmann fest. Deshalb müsse jedes Vorhaben genau unter die Lupe genommen und danach bewertet werden, inwieweit es den Kriterien entspricht, die mit den regionalen Entwicklungszielen für das von Jena-Land über das Saale-Holzland bis Bad Köstritz reichende Fördergebiet festgelegt sind. Die Entscheidungen über die Fördermittelvergabe sollen voraussichtlich in einer für Februar geplanten RAG-Vorstandssitzung fallen.

Hintergrund zur Regionalen Entwicklungsstrategie im Saale-Holzland: Im Fokus stehen besonders die Folgen des demografischen Wandels und Lösungsansätze für ganz alltägliche Probleme, wie Nahversorgung, Mobilität und ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Dazu gehören auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bezüglich der Gestaltung ihrer Heimat und Lebenswelt. Weitere Schwerpunkte der RES bilden die Qualitätsverbesserung im Tourismus, die Stärkung regionaler Produkte und regionaler Wertschöpfungskreisläufe sowie der Klimaschutz.