Mimen gesucht für DRK-Rettungsübung in Eisenberg

Eisenberg/Jena. In Eisenberg werden 15 Freiwillige benötigt

Für eine große Rettungsübung am Samstag, 5. März, in Eisenberg sucht der DRK-Kreisverband Jena-Stadtroda-Eisenberg Freiwillige, die in die Rollen von Verletzten und Verschütteten schlüpfen möchten. Das DRK trainiert an diesem Tag mit der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg und der Rettungshundestaffel Jena. Insgesamt würden 15 Freiwillige gebraucht, die für die Übung auch geschminkt werden sollen. Interessierte können sich dafür per E-Mail an enrico.schmidt@drk-jena.de ab sofort anmelden.