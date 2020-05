Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mine Meinung: Wo Mitarbeiter Priorität haben

Sebastian Thieswald, der Geschäftsführer des Aspida-Lebenszentrums in Thalbürgel, muss ziemlich viel ziemlich richtig machen. In einem Gespräch über den Tag der Pflege fanden seine Mitarbeiter, die dabei waren, ausschließlich lobende Worte für ihren Chef – ernst gemeint und nicht zur Schau gestellt. Wer in der Pflege arbeitet, könnte sich einen besseren Arbeitsplatz wohl kaum wünschen. Ein Chef, der seiner leitenden Rolle mehr als gerecht zu werden scheint und dem das Wohl seiner Mitarbeiter und der zu pflegenden Gäste oberste Priorität hat. Der Transparenz zum Beispiel beim sensiblen Thema Lohn schaffte – und auch in dieser Beziehung bereits große Ungerechtigkeiten beseitigt hat.

In einem Interview mit unserer Redaktion haben wir Thieswald 2016 vorgestellt, als er nach Thalbürgel kam. Er fand große, schöne Worte – und hat sie gehalten. Dank ihm können Mitarbeiter ihren Traumberuf als Altenpfleger leben.

