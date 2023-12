Mit dem Jenaer Gospelchor nach Bethlehem

Schlöben In Schlöben bei Stadtroda singt sich der Chor „Black Feet, White Voices“ am Sonntag durch die Weihnachtsgeschichte.

„Singe, wem Gesang gegeben“, sagt der Volksmund. Für Almut Elsässer ist das Gesetz. Wenn sie in diesen Tagen Teig für köstliche Waffeln anrührt, bekommt dieser Melodien aus tiefstem Herzen beigemengt. Wer weiß, vielleicht können Gäste am Sonntag kurz vor dem Weihnachtskonzert des Gospelchors „Black Feet, White Voices“ die liebevolle Beigabe schmecken.

Gegründet hat Elsässer den Chor 1996. Da kam sie frisch vom Musikgymnasium Gera und absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Evangelischen Jugendarbeit in Jena, wo sie mit Jugendlichen Gospels sang. Aus kontinuierlicher Probenarbeit entwickelte sich bald ein Chor mit Alleinstellungsmerkmal: der Ausrichtung auf A-Capella-Gospels. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in Jena noch keine Singgemeinschaft dieser Art gegeben, erinnert sich Elsässer.

Bis heute leitet sie den Chor ehrenamtlich. „Wir singen bis zu achtstimmige A-Capella-Gospels, Spirituals und in der Adventszeit deutsche Weihnachtslieder“, gibt die Leiterin Einblick ins Repertoire. Gehört habe man den Chor schon in ganz Thüringen, unter anderem in der Bachkirche Arnstadt und im Dom zu Erfurt.

Berührend, wenn Konzertbesucher weinen

Musik sei ihr Lebenselixier, sagt Almut Elsässer. Und nicht nur ihres: Die beiden Söhne, neun und zwölf Jahre alt, singen im Knabenchor, der Ehemann spielt Klavier. Da ist Hausmusik, vor allem in der Weihnachtszeit, ein Selbstverständnis. „Nach einer gelungenen Chorprobe kann ich manchmal abends vor Freude nicht einschlafen“, gesteht Elsässer. Auch empfinde sie es als sehr berührend, wenn Konzertbesucher vor Freude weinen.

„Mit unserem Gesang wollen wir Freude ausstrahlen, die Menschen mitreißen und vor allem Freude am Singen vermitteln. Das ist unser Markenzeichen“, sagt die Chorgründerin. Schon oft habe man ihr nach einem Konzert gesagt: „Ich war so gehetzt von der Arbeit und dem Alltag, dass ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung war. Jetzt bin ich angekommen.“ Solche Worte erfüllen die Chormitglieder mit Freude.

Schlöben bei Stadtroda: Reise durch die Weihnachtsgeschichte

Das Konzert am dritten Adventssonntag soll gleichwohl ein freudvolles werden. Almut Elsässer und ihr etwa 35-köpfiger Chor laden dazu herzlich in die Kirche von Schlöben ein. Das Programm soll dort aber nicht nur heruntergesungen werden. Die Chorleiterin macht neugierig: „Wir nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Weihnachtsgeschichte. Gemeinsam werden wir die Verkündigung erleben, mit den Engeln jubilieren und an die Krippe nach Bethlehem eilen, um den Erlöser zu sehen.“

Besonders wird das Konzert in Schlöben allemal. Die Musik, so gar nicht brav, sondern mitunter verjazzt und verswingt, möchte die frohe Weihnachtsbotschaft verkünden und Hoffnung in die Welt bringen. „Mit unseren Liedern wollen wir die Menschen zum Mitsingen, Mitklatschen, -schnipsen und -summen einladen“, verkündet Elsässer. Eine gute halbe Stunde vor dem Konzert können sich Besucher mit Glühwein, heißem Apfelsaft, Waffeln und Crepes stärken. Nach dem Kulturereignis wird herzlich zu Würstchen und Suppe an der Feuerschale eingeladen.

An ihrer Arbeit freut Almut Elsässer der Benefizgedanke. „Wir haben schon viele Benefiz-Konzerte gegeben, beispielsweise für die Flüchtlingsarbeit der EKM, für Vereine, die das tansanische Gesundheitswesen unterstützen, für renovierungsbedürftige Kirchen oder die Sanierung uralter Orgeln“, zählt sie Höhepunkte auf.

Auch für das Konzert am 17. Dezember werde kein Eintritt erhoben. Allerdings erhoffe man sich Spenden, die der Sanierung der Novalis-Orgel in der Dorfkirche zugute kommen sollen.

Chor-Termine:

Zu seinem Weihnachtskonzert lädt der Gospelchor „Black Feet, White Voices“ am 17. Januar, 17 Uhr, in die Kirche Schlöben ein. Der Eintritt ist frei. Ab 16.30 Uhr sind Gäste zu Apfelglüh, Waffeln & Co. herzlich willkommen. Am 7. Januar 2024 gastiert der Chor ab 16 Uhr in der Stadtkirche Jena.