Mit dem Raumschiff in den Eisenberger Wasserturm

Eisenberg. Interkulturelles Malfest verbindet zum 16. Mal junge Künstler im Jugendtreff Eisenberg.

„Eigentlich kann ich gar nicht malen“, sagt der 13-jährige Constantin. Sein gleichaltriger Freund Ondrej glaubt an beider Kunstgefühl und setzt mutig den Pinsel an. Zum 16. Interkulturellen Malfest hatte Detlef Poller vom Bildungswerk Blitz e. V. Menschen jedes Alters und jeder Nationalität in den Wasserturm Eisenberg eingeladen, um miteinander zu malen, zu spielen und einander kennenzulernen.

„Wieso ist denn das Bild so dunkel?“, will Renata Conkova, Büroleiterin des Landesverbandes Sinti und Roma RomnoKher Thüringen e. V., mit Sitz in Eisenberg wissen. Nachwuchskünstler Ondrej setzt seine Mutter ins Bild: „Wir malen ein Raumschiff und das Schwarze ist natürlich das Weltall.“ Zum besseren Verständnis fügt Constantin sicherheitshalber die Milchstraße hinzu. Im holzummantelten Wasserturm haben Detlef Poller und seine Mitstreiter alles für das Malfest hergerichtet. Kurz nach der Eröffnung um 14 Uhr sei einiges losgewesen, sagt er. Zwei Stunden später ebbt der Zustrom spürbar ab. Schöne Kunstwerke sind allemal entstanden, die jungen Künstler präsentieren sie stolz und posieren damit fürs Erinnerungsfoto.

Das jährlich stattfindende Interkulturelle Malfest ist der damaligen Erstaufnahmestelle Thüringens für Flüchtlinge in Eisenberg zu verdanken. Die Aufnahmestelle gibt es in der Form nicht mehr, das Fest zum Zweck der Begegnung blieb. „Wir wollten eine Veranstaltung für Verständigung unabhängig von Sprache etablieren“, erklärt Poller. Diese Rechnung sei aufgegangen. „Das war sehr beeindruckend. Viele Kinder malten Schiffe, weil sie auf denen nach Europa gekommen waren. Über die Bilder wurden viele Botschaften vermittelt.“ Träger des Blitz e. V. ist die Koordinierungsstelle Lokaler Aktionsplan (LAP) mit Sitz in Stadtroda, die vielfältige Projekte finanziell unterstützt. Bei Blitz in Eisenberg sind das unter anderem das Repariercafé und die Hörzeitung. „Das Malfest ist unser Beitrag zur Interkulturellen Woche“, sagt Detlef Poller. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Räume“. Der Begriff lasse viele Interpretationen zu, findet der Frontmann im Wasserturm. „Räume kann man überall einrichten, auch Bilder können solch einen Raum verkörpern.“

Constantin und Ondrej haben unterdessen ihr Bild beendet und nehmen es stolz mit nach Hause. „Dafür, dass du nicht malen kannst, ist es aber gelungen“, sagt jemand aus dem Veranstaltungsteam, lacht und zückt die Kamera.