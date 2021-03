Mit der „Weißen Kuh“ aus Stadtroda zum Impftermin

Immer wieder erreichen den Seniorenbeiratsvorsitzenden Wolfgang Main Hilferufe von älteren Senioren, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, aber einfach keinen Kontakt für einen Termin bekommen. Wiederholt klagen ältere Bürger, telefonisch seit Tagen gar nicht durchzukommen, erzählt er. „Und sich über das Internet einen Impftermin zu sichern, ist nicht jedem älteren Bürger möglich“, so der Stadtrodaer Beiratsvorsitzende.

Corona-Blog: Kinderschuhverkauf ab 14. März – Kreis Greiz bereitet Schuschließungen vor

Mehrgenerationenhaus hilft bei Impfterminen

Um Seniorinnen und Senioren in Stadtroda und Umgebung zu unterstützen, hat der Seniorenbeirat mit dem Mehrgenerationenhaus Stadtroda, Bildungswerk Blitz e.V., einen Partner gefunden. Wie Doreen Voigt, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus, informiert, wolle man sich um Impftermine für ältere Bürger im Eisenberger Impfzentrum bemühen. Man wisse um die Problematik, telefonisch oder im Internet, einen Termin zu ergattern. Oftmals sei es ein Geduldsspiel.

„Wer mit uns in Kontakt treten will, um einen Impftermin erhalten zu können, kann das immer am Montag und am Mittwoch in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr tun“ sagt sie. Um die Anmeldung für einen Corona-Impftermin ausführen zu können, werde neben dem Namen das Geburtsdatum, die Anschrift, Telefonnummer und der Name des Hausarztes benötigt, weist sie hin. „Wenn ein Impftermin vereinbart worden ist, informieren wir den Betreffenden telefonisch darüber und erfragen, ob er den zugewiesenen Termin wahrnehmen kann. Denn wir müssen wiederum den Termin innerhalb von 48 Stunden gegenüber der Anmeldung bestätigen“, beschreibt Doreen Voigt den Ablauf. Wer als älterer Bürger keine Möglichkeiten hat, das Impfzentrum in Eisenberg mit dem Auto oder Bus erreichen zu können, dem kann unter Umständen das Team vom Bürgerbus helfen.





Fahrten über die Tourist-Information

„Für sozial schwache Seniorinnen und Senioren, die Mindestrente erhalten oder sich in der Altersgrundsicherung befinden, übernehmen die Bürgerbus-Fahrer die Fahrt nach Eisenberg“, erklärt Wolfgang Main. Weil aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nur jeweils eine Person gefahren werden kann, habe Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) dem Fahrerteam das Fahrzeug der Stadt – die „Weiße Kuh“ – zur Verfügung gestellt, freut sich Main.

Wer das Angebot nutzen wolle und die genannten Kriterien erfülle, wende sich telefonisch an die Stadtrodaer Tourist-Information, ergänzt er. Und noch einen Service hält der Seniorenbeirat bereit: Wer sich mal nicht in der Lage sieht, seinen Lebensmittel-Einkauf zu erledigen, kann gleichfalls Hilfe erfahren. „Für kleinere Einkäufe einfach in der Tourist-Information oder in der Seniorenbegegnungsstätte der Awo/Volkssolidarität anrufen“, rät Wolfgang Main.

Mehrgenerationenhaus, jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr: (036428) 517 19.

Tourist-Information Stadtroda: (036428) 44 124.

Arbeiterwohlfahrt/Volkssolidarität:(036428) 12 914

Keine Schnelltest-Stelle auf die Schnelle im Saale-Holzland