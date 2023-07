Mit fast 2,7 Promille: Autofahrer baut Unfall in Hermsdorf und fährt weiter

Hermsdorf Der Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einer Palisade. Er setzte seine Fahrt dennoch fort.

Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums hat ein 79-Jähriger am Donnerstagabend einen Unfall in Hermsdorf verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Naumburger Straße unterwegs. Als er nach links in die Erich-Weinert-Straße abbiegen wollte, kam er mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Palisade. Im Anschluss fuhr der Mann weiter in die Straße am Stadion, wo er dann sein Fahrzeug einparkte.

Polizisten vor Ort führten einen Atemalkoholtest bei dem 79-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.