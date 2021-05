Mit Nutzen für viele

Angelika Munteanu über EU-Förderprojekte im Saale-Holzland.

Wieviel Geld aus der EU tatsächlich in den Saale-Holzland-Kreis fließt, ist so ohne weiteres nicht auszumachen. Zuschüsse für die Wirtschaft, für diverse Baumaßnahmen – den Überblick hat nicht einmal die Kreisverwaltung. Wieviel Geld aus dem Leader-Programm der Europäischen Union in Vorhaben von Kommunen und auch Privater fließt zur Entwicklung des Ländlichen Raums ist über die Regionale Aktionsgruppe, die die Förderprojekte auswählt, zumindest nachvollziehbar. Millionen-Beträge, die letztlich vielen Menschen im Saale-Holzland auf irgendeine Weise zugute kommen, sei es mit der Begegnungsstätte am Busbahnhof in Hermsdorf, mit dem Audioguide durchs Mühltal, den Eisenberg neu auflegen will, mit einer Kinderattraktion im Waldbad Wolfersdorf oder mit der Weiterentwicklung des AmViehTheaters in Beulbar. Pfiffige Ideen gibt es viele, die den Zuschuss aus Brüssel gut gebrauchen können.

Auch das alternative Wohnen im und am alten Bahnhof in Eisenberg gehört dazu. Die Zahl derer, die in der WG im Bahnhofsgebäude und künftig auch in den Wagen am alten Gleisbett leben wird, ist zwar überschaubar. Für die Kreisstadt ist es jedoch ein Gewinn, wenn sich Menschen um die historische Bausubstanz kümmern und diese nicht dem Verfall preisgegeben wird.