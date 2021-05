Die Feuerwehr war in Eisenberg mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolfoto)

Mit Plastik- und Gummiabfällen beladener Lkw-Anhänger brennt in Eisenberg

Eisenberg. Mit einem Großaufgebot war in der vergangenen Nacht die Feuerwehr in Eisenberg im Einsatz, um einen mit Plastik- und Gummiabfällen beladenen Lkw-Anhänger zu löschen.

Während der Ruhezeit des Fahrers ist am Donnerstagabend in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) der Auflieger eines Lkw ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, machte ein Kollege den in der Kabine schlafenden Fahrer auf den Rauch aus seinem Auflieger aufmerksam. Die beiden Männer koppelten den Auflieger daraufhin von der Fahrerkabine ab.

Das Feuer musste von einem größeren Aufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Grund waren die brennenden Plastik- und Gummiabfälle, die der Lkw geladen hatte. Der Schaden an Lkw und Ladung wurde zunächst auf 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.