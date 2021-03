Mit zweierlei Zungen

Angelika Munteanu über den komplexen Wald und Behördenauskünfte.

Dass der Anblick des Mühltal-Wald grausig ist, lässt sich nicht schönreden. Aber der Wald und sein jetziger Zustand sind eine höchst komplexe Angelegenheit. Nachzuvollziehen, dass die Ursachen letztlich klimabedingt sind und der Forst nur retten kann, was zu retten ist – das ist für den Außenstehenden schwierig. Zudem tragen Auskünfte der Unteren Naturschutzbehörde wenig zur Aufklärung bei: In der Sache war ein Schreiben an einen aufgebrachten Eisenberger zwar richtig. Für ihn in der Aufregung aber höchst missverständlich.

Wenn die Behörde schreibt, dass es innerhalb des Waldes keine Baumfällgenehmigungen gibt, dann kann der, der des Behördendeutsches nicht so mächtig ist, durchaus den Schluss ziehen, dass Holzfällungen illegal waren. Die zeitgleiche Auskunft selber Behörde nach einer Anfrage unserer Redaktion war da weit präziser: Nämlich, dass die Baumfällungen im Mühltal aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht genehmigungspflichtig sind – und dass dieser Wald kein Naturschutzgebiet ist.

Das Angebot des Forstamtes an den Bürger zur Waldvisite steht weiterhin – und die Überlegung, die Öffentlichkeit zu einem Tag des Waldes ins Mühltal einzuladen. Und vielleicht greift die Idee des Bürgers Raum, den geliebten Mühltal-Wald tatsächlich unter Schutz zu stellen.