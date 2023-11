Mitdenken schadet nicht: Über falsch praktizierte Tierliebe im Saale-Holzland

Ein wenig Mitdenken und weniger Egoismus können auch in puncto Tierliebe nicht schaden, findet Jana Scheiding – ein Kommentar.

Eines Tages drängte sich eine schwarz-weiß gefleckte Katze in die Familie meiner Freunde. Sie fraß dem hauseigenen Kater das Futter weg, polierte ihm die Schnurrhaare und war ständig präsent. Kurz darauf stand fest: Der ungebetene Gast war trächtig und suchte einen angemessenen Platz für den Nachwuchs. So kam ich zu meinem Kater Flecki. Ein Filou mit einem hohen Maß an Niedertracht. Er wartete immer erst ab, bis mein Blick ins Wohnzimmer fiel und erst dann ritzte er mit seinen Krallen das Couchleder auf. Von wegen, Tiere haben keinen Verstand und folgten nur ihrem Instinkt.

Tierschützerin Juliane Lukas kümmert sich seit Jahrzehnten um Katzen und kennt die Tiere genau. Wittern sie Gefahr, gelingt es ihnen, die Geburt der Jungen hinauszuzögern oder gar zu verhindern. Dass dies bisweilen tragische Ergebnisse mit sich bringt, ist nun wieder der Unvernunft mancher Zweibeiner zu verdanken. Sie locken die Tiere mit Futter und das war es dann. Oder halten zu viele auf zu engem Raum. Wahre Katzenliebe sieht anders aus. Ein wenig Mitdenken und weniger Egoismus können auch in puncto Tierliebe nicht schaden.

Streunende Katzen im Saale-Holzland: „Wir haben bald ein großes Problem“, sagen die Tierschützer