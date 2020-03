Das Kindertheater Doncalli kommt am 10. März in die Stadthalle nach Eisenberg. Gezeigt wird das Stück „Der Räuber Knollnase".

Eisenberg. Das Kindertheater „Doncalli“ zeigt am 10. März „Der Räuber Knollnase“ in der Stadthalle Eisenberg

Mitmachtheater für Kinder in Eisenberg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitmachtheater für Kinder in Eisenberg

Das Thüringer Kindertheater „Doncalli“ kommt nach Eisenberg. Am 10. März zeigt das Ensemble die Geschichte „Der Räuber Knollnase“. Das Märchenspiel sei für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert rund 70 Minuten.

Die Geschichte des Kindertheaters Doncalli reicht nach eigenen Angaben bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Um das Jahr 1820 sei das Doncalli-Puppentheater erstmals erwähnt worden, seit 1996 führt Thomas Dworschak das Familien-Unternehmen. In den letzten Jahren habe man sich auf anspruchsvolles Theater für Kinder spezialisiert, vor allem auf die Märchen der Gebrüder Grimm. Die Originaltexte würden dabei kindgerecht aufbereitet und in stilechten Kostümen und ansprechenden Kulissen von ausgebildeten Schauspielern präsentiert.

Die Inszenierungen erfolgten unter zeitgemäßen Gesichtspunkten als klassisches Sprechtheater, das die jungen Zuschauer direkt mit einbezieht. Auch in Eisenberg könnten die jungen Besucher am Spiel mitwirken. Der Räuber Knollnase überfällt die Großmutter vom Kasperle und raubt ihr ein Geburtstagsgeschenk. Kasperle und sein Freund Seppel beschließen, den Räuber zu fangen und das Geschenk zurück zu holen. Allerdings kommt ihnen dabei die Hexe – eine Freundin vom Räuber Knollnase – in die Quere, die Seppel gefangen nimmt. Mit Hilfe der Kinder muss Kasperle nun auch noch Seppel retten.

Gastspiel am Dienstag, 10. März, 17 Uhr, Stadthalle Eisenberg. Eintrittskarten sind am Veranstaltungstag ab 30 Minuten vor Beginn in der Stadthalle erhältlich. Ticketpreise: Kinder 11 Euro, Erwachsene 12 Euro