Mitsummkonzert in der Stadtrodaer Stadtkirche

Toni Di Napoli und Pietro Pato sind zusammen die Tenöre4you und treten am 20. Mai in Stadtroda auf

Stadtroda. Tenöre4you singen Lieder, die alle kennen. Der Vorverkauf für den 20. Mai läuft.

Die beiden Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato dürften aus ihren zahlreichen Auftritten im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm inzwischen einem großen Publikum bekannt sein. Am Freitag, 20. Mai, treten sie mit einem Live-Konzert in der Stadtkirche St. Salvator, Kirchweg 16, in Stadtroda auf.

Sie präsentieren Lieder in einer Mischung aus Pop und Klassik in italienischem Gesangsstil. Darunter legendäre Welthits aus Pop und Klassik wie „You raise me up“, „Volare“, „My way“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, „Let it be“ und „Time to say goodbye“. Auch aus Musical und Filmmusik werden Songs vertreten sein, etwa aus Titanic, dem Phantom der Oper oder Cats.

Untermalt wird das Konzert mit einer bunten Licht-Show, wie es in der Ankündigung heißt. Um das Publikum mit einzubinden, werden die Texte der Songs eingeblendet, sodass tatsächlich alle mitsingen können.

Toni Di Napoli und Pietro Pato, die zusammen die Tenöre4you bilden, arbeiteten bereits mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fischer oder dem Filmorchester Babelsberg auf großen Bühnen zusammen.

Seit nunmehr zehn Jahren entwickeln und präsentieren sie ihr stilvolles Gala-Konzertprogramm in Deutschland und dem benachbarten Ausland. Ihre aktuelle Tour führt sie durch zahlreiche Kirchen des Landes, von Kiel bis Fürth.

Auf ihrer Website versprechen die beiden mit ihrem Programm „eine Mischung aus ausgelassener Fröhlichkeit und berührenden Melodien“.

Wer am 20. Mai um 19.30 Uhr in Stadtroda dabei sein möchte, kann für rund 20 Euro Karten im Vorverkauf entweder im Internet bestellen oder an folgenden Stellen in Stadtroda: Tourist-Information in der Straße des Friedens 17, Holzlandbuchhandlung in der Geraer Straße 4 oder bei Blumen Herold in der Straße des Friedens 11.

Restkarten wird es auch an der Abendkasse vor Ort in der Kirche St. Salvator für 21 Euro geben.