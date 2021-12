Mobiles Corona-Impfen im Saale-Holzland-Kreis

Eisenberg. Aktionen für Corona-Schutzimpfungen bis Januar im gesamten Kreisgebiet.

Bis vorerst zum Januar 2022 werden mobile Aktionen für Corona-Schutzimpfungen ohne Termin im Saale-Holzland-Kreis angeboten:

Am Samstag 11.12. in Eisenberg, von 12 bis 18 Uhr in der Bahnhofstraße 15 im Depot der Funke Mediengruppe sowie von 10 bis 14 Uhr in der Arztpraxis Dr. Liebetrau in der Hohen Straße 5.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den 14.12. in Camburg und nochmals für den 20.12. in Eisenberg hat der Covid-19-Koordinierungsstab im Landratsamt gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen weitere Impfaktionen vereinbart. Die Zeiten sollen noch bekannt gegeben werden.

Am 18.12., wird in der Zeit von 12 bis 18 Uhr nochmals bei Funke Medien Thüringen in Eisenberg im Logistikdepot in der Bahnhofstraße 15 geimpft.

Im neuen Jahr gibt es Impfaktionen am Samstag, 8.1., von 10 bis 14 Uhr in der Regelschule Hermsdorf, Erich-Weinert-Straße 25,

am Donnerstag, 13.1., von 12 bis 17 Uhr in der Regelschule Dorndorf, Brückenstraße 38,

am Dienstag, 18.1., von 12 bis 17 Uhr in der Regelschule Kahla, Am Langen Bürgel 19,

am Donnerstag, 27.1., von 12 bis 17 Uhr in der Gemeinschaftsschule Bürgel, Schulstraße 1.