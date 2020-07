Eisenberg. Die Kreistagsfraktion von Linken und Grünen fordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Mohrenfest in Eisenberg.

Mohrenfest in Eisenberg: Linke/Grüne begrüßen offenen Brief

Die Kreistagsfraktion Linke/Grüne begrüßt den offenen Brief des Thüringer Migranten-Netzwerkes an den Eisenberger Bürgermeister zum Mohrenfest. Sie unterstützt insbesondere die Forderungen nach einer inhaltlichen und argumentativen Auseinandersetzung. Linke/Grüne begrüßen deshalb auch die Einladung des Netzwerkes an die Stadt zu einem Gespräch mit den Initiatoren.

„Das Eisenberger Stadtfest sorgte bereits im letzten Jahr für große Aufmerksamkeit. Ein Stadtfest erstmals unter diesem Namen im Jahr 2019 zu organisieren, ist nicht nachvollziehbar“, sagt Fraktionsmitglied Franziska Reich. Spätestens nach den Hinweisen und der bundesweiten öffentlichen Kritik hätte die Stadt stärker auf die Problematik eingehen müssen, so Reich.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr komme die Kritik auch von Menschen, die von Rassismus betroffen sind und für die ein solcher Begriff verletzend sei, sagt die linke Kommunalpolitikern. Dies gelte es ernst zu nehmen und anzuerkennen.

Wissenschaftlicher Aufsatz befasst sich mit dem Fest

Auch in Anbetracht der aktuellen weltweiten Debatten um Rassismus sollte die Benennung neu bewertet werde, fordert die Fraktion Linke/Grüne. Sie begrüße eine kritische Auseinandersetzung mit dem Eisenberger Mohrenfest, „ohne dabei die Geschichte umschreiben zu wollen oder den guten Gedanken der Gerechtigkeit hinter der Sage abzusprechen“. Die Kreistagsfraktion verweist zudem darauf, dass sich auch ein aktueller wissenschaftlicher Aufsatz im Heft „Heimat Thüringen” des Heimatbundes mit dem Hintergrund der Sage, aber auch der Benennung des Festes beschäftigt.

„Diesen Diskurs sollte unsere Kreisstadt aufnehmen und ein Diskussionsforum bieten, wo die sachlichen Argumente aufgenommen werden und eine Lösung gefunden wird“, sagt Reich.

Weiterhin zeige sich die Fraktion erfreut darüber, dass viele Organisationen und Menschen aus dem Saale-Holzland-Kreis den offenen Brief mitzeichnen und die Problematik somit öffentlich halten.