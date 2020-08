Mohrenraub und Mühltal-Miniaturen

Eisenberg. Am Wochenende ist die Aktionskünstlerin Bea Müller wieder mit humorvoll-unterhaltsamen Auftritten im Mühltal und in Eisenberg im Einsatz.

Am kommenden Wochenende ist die Eisenberger Aktionskünstlerin Bea Müller wieder mehrfach im Einsatz, um etwa Abwechslung in die Ferien daheim zu bringen. Am Sonntag um 11 Uhr und 14.30 Uhr lädt sie wieder zu zwei öffentlichen Führungen im Miniaturpark an der Robertsmühle im Mühltal ein. Dort wird die Müllerin Heiteres und Interessantes aus der Geschichte der Mühlen im Tal der Rauda berichten.