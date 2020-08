Mohrensage letztmalig vor der Meuschkensmühle im Eisenberger Mühltal

Die Aktionskünstlerinnen Bea Müller (links) und Eva Schletter führen in der Milo-Barus-Arena an der Meuschkensmühle im Eisenberger Mühltal die Premiere vom „Eisenberger Mohrenraub" als Fortsetzung der Eisenberger Mohrensage auf.

Eisenberg. Das Interesse im Mühltal für das Theaterstück von Bea Müller und Eva Schletter war gering. Nächster Aufführungsort wird der Schlosshof in Eisenberg.

Am Sonntag führen Bea Müller und Eva Schletter letztmalig ihr Theaterstück „Der Eisenberger Mohrenraub“ in der Mühltal-Arena an der Meuschkensmühle auf.

Ursprünglich wollte man auch im September und Oktober noch im Mühltal auftreten, setzte für die Aufführungen vor allem auf „Laufkundschaft“, doch dieser Plan ging nicht auf. „Ich kann vor Ort leider nichts bewerben“, meint Bea Müller, entsprechend übersichtlich sei der Zuspruch gewesen. „Die Leute vor Ort fühlen sich überrumpelt, weil sie vorher nichts von unserer Aufführung wussten.“

Klappstuhltheater in Barock-Kostümen im Schlosshof

Interessierte können die Fortsetzung der Mohrensage aber auch als Klappstuhl-Theater im Schlosshof von Eisenberg erleben: am 28. August und 4. September, Beginn ist jeweils 19 Uhr. Gäste können einen Klappstuhl mitbringen, der originellste wird prämiert.

Im Schlosshof von Eisenberg treten die Akteurinnen sogar in Barock-Kostümen auf und die Spielzeit verlängert sich auf rund eine Stunde. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen.

