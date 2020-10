Moritz-Klinik Bad Klosterlausnitz unter den besten Reha-Einrichtungen

Über eine Million Reha-Anträge werden jährlich von der Deutschen Rentenversicherung bewilligt. In rund 1100 Reha-Kliniken in Deutschland werden Patienten therapeutisch unterstützt, um wieder am Alltag teilnehmen zu können.

Orientierung bei der Klinikwahl soll die jährliche Empfehlungsliste des Magazins „Focus Gesundheit“ geben. Nach Fachbereichen gegliedert, führt die Liste Bewertungen von Patienten und Ärzten zu Kriterien wie Reputation, Medizin, Ausstattung/Service sowie Hygienemaßnahmen und Qualitätssicherung auf.

Die vier Gräflichen Kliniken der Unternehmensgruppe „Graf von Oeynhausen-Sierstorpff“, darunter auch die Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz, konnten erneut mit Qualität und Leistung bei zahlreichen Indikationen punkten: So ist die Moritz-Klinik führend in den Bereichen Neurologie und Orthopädie. Bei den Patientenempfehlungen sogar verbessern konnten sich sowohl die Marcus-Klinik in Bad Driburg als auch die Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz im Bereich der Neurologie. „Der Erfolg einer Reha-Klinik definiert sich immer über den Therapie-Erfolg, zu dem ein gutes Team von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten gehört, das sich gemeinsam für die Behandlung des Patienten einsetzt“, so Christoph Essmann, Geschäftsführer der Moritz Klinik in Bad Klosterlausnitz. Um das zu gewährleisten, seien ausreichend gut ausgebildete Mitarbeiter Voraussetzung, so Christoph Essmann. „Wir können aber nicht wachsen, weil wir kein Personal finden.“

Alle vier Kliniken des Gräflichen Verbunds nehmen daher auch an der Kampagne „Reha macht´s besser“ teil, eine Initiative von über 250 Reha-Einrichtungen in Deutschland sowie mehreren Verbänden von Reha-Leistungserbringern, die sich für eine Stärkung der Reha einsetzen. „Die Reha muss in Deutschland eine größere Anerkennung finden“, so Essmann. „Genau wie die Menschen, die täglich für die Gesundung der Patienten alles geben.“

Zur Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) gehören die Geschäftsbereiche „Gräflicher Park Health Balance Resort“, die Gräflichen Kliniken mit insgesamt vier Rehabilitationseinrichtungen und die Bad Driburger Naturparkquellen. Zum Verbund der Gräflichen Kliniken gehören die Caspar Heinrich Klinik (Bad Driburg/NRW), die Marcus Klinik (Bad Driburg/NRW), die Park Klinik (Bad Hermannsborn/NRW) und die Moritz Klinik (Bad Klosterlausnitz/Thüringen).

Das Familienunternehmen beschäftigt insgesamt rund 1500 Mitarbeiter. Der jährliche Gesamtumsatz der drei Geschäftsfelder liegt bei über 100 Millionen Euro.