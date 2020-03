Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motor für vielfältiges Leben in der Kreisstadt

Zum Stadtfest in diesem Jahr wollen sich die Vereine in der Kreisstadt wieder stärker in Szene setzen. Die Idee von einem Platz auf dem Mohrenfest im Mai, auf dem sich die geballte Kraft des Ehrenamtes in Eisenberg präsentieren kann, fand Zustimmung auf dem diesjährigen Treffen der Eisenberger Vereine. Dazu hatte die Stadtverwaltung am Mittwochabend in den Hörsaal der Waldkliniken eingeladen.

Veranstaltungskalender wird vorbereitet

Weniger Vereinsvertreter als im Vorjahr waren diesmal der Einladung gefolgt, möglicherweise auch, weil der Veranstaltungsort am Stadtrand aus Sicht mancher Vereinsmitglieder weniger glücklich sei als die zentral gelegene Stadthalle. Zu bieten haben die insgesamt 80 Eisenberger Vereine jedoch viel für das Leben in der Kreisstadt. Die Angebote sollen – so hat der Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock angekündigt – , in einem Veranstaltungskalender für Eisenberg zusammengefasst werden, der bis zum März nächsten Jahres Gültigkeit haben soll.

Nordic-Walking-Tag für die Eisenberger

Der Mühltallaufverein hatte zum Treffen auf die Besucherstühle schon einmal vorsorglich seine Hefte für den Mühltallauf ausgelegt. Am 21. März wird um 14 Uhr an der Froschmühle die 49. Auflage des Laufevents gestartet. Das Familien- und Kinderfest, das der Verein im Vorjahr erstmals für die Stadt am 1. Mai auf dem Eisenberger Marktplatz ausgerichtet hatte, wird es in diesem Jahr nicht geben. Es soll künftig aller zwei Jahre stattfinden. Dann würden sich gerne auch die Eisenberger Imker beteiligen, um für ein bienenfreundliches Eisenberg zu werben. In diesem Jahr will der Mühltallaufverein am 6. Mai ein Integratives Sportfest in der Turnhalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums ausrichten. Zudem will der Verein künftig einmal im Monat einen Nordic-Walking-Tag für die Eisenberger anbieten.

Sprayer gesucht fürs Mohrenfest

Zu einer tragenden Säule des Veranstaltungslebens hat sich in den zurückliegenden Jahren die Eisenberger Innenstadtinitiative entwickelt. Frühlingserwachen am 18. April, bunte Schirme zum Mohrenfest im Mai, die zweite Auflage des Heimatshoppens und der Landmarkt zum Erntedank Anfang Oktober und am ersten Adventswochenende der Nachtweihnachtsmarkt stehen bereits im Kalender. Um die Orientierung auf dem Mohrenfest-Gelände in der gesamten Eisenberger Innenstadt zu erleichtern, sucht die Innenstadtinitiative Helfer, die mit Sprühkreide farbige Wegweiser zu den einzelnen Veranstaltungsplätzen aufs Pflaster bringen. Eine Idee, die vom Förderverein der Regelschule am Mittwochabend gleich aufgegriffen wurde.