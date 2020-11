Munition aus dem 2. Weltkrieg: Sprengung auf Muna-Gelände

Auf dem Muna-Gelände in Bad Klosterlausnitz wurde erneut Munition aus dem 2. Weltkrieg gefunden. (Archivbild)

Bad Klosterlausnitz. Auf dem Gelände der ehemaligen Luftmunitionsanstalt in Bad Klosterlausnitz muss erneut Munition aus dem 2. Weltkrieg vernichtet werden.

Es handelt sich um Munition aus dem 2. Weltkrieg, welche vor Ort gesprengt werden muss, teilte das Ordnungsamt der Gemeinde Bad Klosterlausnitz dieser Zeitung mit. Der Sicherheitsbereich am Ort der Sprengung beträgt 300 Meter. Firmen innerhalb dieses Bereiches (zwischen Gewerbegebiet und B4) müssen ihre Produktionsstätten nicht räumen.

Am Mittwoch (18.11.2020) wird ab 10.30 Uhr die Absperrung eingerichtet, hier gilt dann „Zutritt verboten“. Die entdeckte Munition wird in mehreren Einzelsprengungen zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr vernichtet. Im Sicherheitsbereich abgestellte Fahrzeuge, besonders an den Waldwegen, werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Laut der Gemeinde Bad Klosterlausnitz wurden in der jüngeren Vergangenheit mehrere Sprenggranaten (Blindgänger wie auch scharfe Granaten) durch Pilzsammler gefunden. Das Betreten des Geländes der ehemaligen Luftmunitionsanstalt ist verboten.