Musik erfüllt Kirchgarten in Königshofen

Heideland-Königshofen. Besucher genießen Konzert unter freiem Himmel in Königshofen

Viele Gäste lauschten am späten Sonntagnachmittag in Königshofen der Musik im Rahmen der nunmehr dritten Auflage des Pfarrgassenhauer-Open-Airs . Pfarrerin Ulrike Magirius-Kuchenbuch begrüßte die Zuhörer im Kirchgarten der alten Königshofener Marien-Kirche. Extra für diesen Tag sei die kleine Glocke, die 2019 in Großhelmsdorf öffentlich gegossen wurde, nach Königshofen überführt und zu Beginn des Konzerts geweiht worden. Erfreut lächelnd oder andächtig in sich gekehrt: jeder Gast schien die Musik auf seine eigene Weise zu genießen. Unter den von Jakob Kuchenbuch und Freunden gespielten Stücken war auch Franz Schuberts berühmtes Streichquintett in C-Dur.