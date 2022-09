Musik zur Völkerverständigung in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Im Rahmen ihrer Europatournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ gastieren die „Maxim Kowalew Don Konsaken“ auch in Bad Klosterlausnitz.

Zu einem „festlichen Konzert zur Völkerverständigung“ laden am 24. September um 15 Uhr die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ in die Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz ein. Der Chor aus Weißrussland wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Mit seiner diesjährigen Europa-Tournee möchte der traditionsreiche Chor „seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk durch ein individuelles Programm ausdrücken“, heißt es in der Ankündigung. Die Karten im Vorverkauf gibt es für 25 Euro im Kurmittelhaus in Bad Klosterlausnitz, bei der Bürger-Info in Hermsdorf, in der Stadtrodaer und in der Eisenberger Tourist-Information sowie im Presse.Haus in Gera.