St. Gangloff. So soll trotz Corona-Pandemie gemeinsam die Adventszeit eingeläutet werden.

Musikalische Adventsandacht in St. Gangloff

Seit dem Jahr 2004 war der Samstag vor dem 1. Advent ein besonderes Datum in St. Gangloff.

Mit großer Freude, viel Engagement und dank der fleißigen Helfer wurde Jahr um Jahr ein Weihnachtsbaum auf der Pfarrwiese gesetzt. 2019 konnte mit dem Adventsmarkt diese Tradition fortgeführt werden. Durch den Lockdown ist so ein Fest derzeit jedoch nicht durchführbar.

Dennoch wird am Vorabend des ersten Sonntags in der Adventszeit in der Kirche eine Adventsandacht stattfinden, teilt Pfarrer Stefan Langner mit. Im Mittelpunkt stünden adventliche und weihnachtliche Melodien, die altvertrauten Lieder und besinnliche Worte, passend zu den Wochen vor dem Fest.

Die Kirchgemeinde lade zu diesem Nachmittag herzlich ein. Am Samstag, 28. November, beginne dieser um 16 Uhr in der St. Gangloffer Kirche.