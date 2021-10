Musikalische Andacht in Ruttersdorf mit Barock mal vier

Ruttersdorf-Lotschen. Ensemble spielt am 16. Oktober in der Kirche zu Ruttersdorf

Zu einer musikalischen Andacht mit dem Ensemble Barock mal vier lädt am Sonnabend, 16. Oktober, die Kirchgemeinde Ruttersdorf-Lotschen in die evangelische Kirche zu Ruttersdorf ein.

Das Quartett wird Stücke spielen von Georg Philipp Telemann (1681-1767), Georg Friedrich Händel (1685-1759), Jean-Baptiste Loeillet de Gant (1688-1720) und Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763).

Zum Musik-Ensemble gehören zurzeit Pfarrerin Theresa Dürrbeck aus Merseburg an der Oboe, Sozialpädagogin, Musiktherapeutin und Erzieherin Petra Neubert aus Stadtroda an der Violine, Musikpädagogin und Lehrerin an der Musikschule Merseburg Barbara Eimann aus Leuna am Violoncello sowie Kirchenmusikerin im Kirchenkreis Merseburg Katharina Müksch aus Merseburg am Generalbass.

Ensemble hat sich 2017 gegründet

Gegründet hat sich das Ensemble Barock mal vier im Jahr 2017. Wie der Name vermuten lässt, spielt das Frauen-Quartett ausschließlich Musik aus der Epoche des Barocks, die auch als Generalbasszeitalter bezeichnet wird. Diese Periode der abendländischen Kunstmusik, die sich an die Musik der Renaissance anschließt, erstreckt sich vom Beginn des 17. bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Komponisten wie Bach, Telemann, Vivaldi und Händel gehören zu den bekannten Vertretern der Barockmusik.

Die ersten Auftritte hatte das Ensemble in Schkopau, Merseburg, Leuna und Braunsbedra. Nach dem Umzug von Petra Neubert nach Stadtroda fanden zusätzlich auch Auftritte in Thüringen statt, unter anderem in Stadtroda und Laasdorf. „Normalerweise geben wir vier bis fünf Konzerte im Jahr, meistens in Kirchen“, sagt Petra Neubert.

16. Oktober, 17 Uhr: Barock mal vier in der Kirche zu Ruttersdorf. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.