Musikalische Visite zum Heiligabend in Eisenberg

Um kurz nach neun Uhr morgens trägt Chefarzt Professor Georg Matziolis ein Lächeln auf den Lippen. Die Visite am Morgen des Heiligabend weicht von der Norm ab, denn reichlich 20 Menschen gehören zum Gefolge des Chirurgen. Ärzte, Pfleger und Schwestern – und 14 Männer und Frauen des Posaunenchores Hermsdorf. Sie bauen sich zwischen zwei Gängen mit Patientenzimmern auf und spielen.

Zur Chefarztvisite am Morgen des Heiligabend 2019 besuchte Prof. Georg Matziolis jeden der 72 Patienten im Klinikum - begleitet von den Klängen des Posaunenchors der Freien evangelischen Gemeinde in Hermsdorf.

Zu „Tochter Zion“, „Marsch aus Josua“ oder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ besucht Matziolis jeden Patienten, der zu dieser Zeit im Krankenhaus ist. Auf 72 Personen ist die Belegung über die Feiertage heruntergefahren. „Anfang Januar werden es schnell wieder 200 Patienten“, sagt der Chefarzt. Für all jene, die zum Beispiel nach ihrer Operation noch ein paar Tage bleiben müssen, bis die Wunden verheilt sind, versucht man mit Kleinigkeiten wie der musikalischen Visite den Aufenthalt etwas leichter zu machen. „Viele Patienten sind gerührt.“ Sie spürten das Bemühen der Klinik. „Denn wir wissen, dass es hier nicht wie zu Hause bei der Familie ist. Das ist hier immer noch ein Krankenhaus“, so Matziolis.

In Eisenberg sind über die Feiertage weniger als die Hälfe der Betten belegt

Der Posaunenchor kommt aus Hermsdorf von der Freien evangelischen Gemeinde. „Für uns ist es ein Ansporn, nicht so lang liegen zu bleiben“, sagt Leiter Tobias Schmidt und lacht. Man sei öfter hier. „Zum Beispiel, wenn jemand aus unserer Gemeinde operiert werden muss.“ – Zur musikalischen Visite kämen sogar Musiker, die zum Beispiel wegen beruflicher Veränderungen nicht mehr beim Posaunenchor spielten.

Derweil lässt sich Matziolis überall kurz erklären, wie die Fälle liegen. Meist geht es um operierte Gelenke – kein Wunder in einer orthopädischen Klinik. „Nach fünf Tagen immer noch kaum Bewegung?“ Matziolis runzelt mit der Stirn. Warten auf Besserung und ein paar Übungen, das gehe auch zu Hause. „Und wenn es nicht geht, kommen Sie in der ersten Januarwoche gleich wieder zu uns, dann nehmen wir sie wieder auf“, sagt er einem Patienten, wünscht frohe Weihnachten und wendet sich dem nächsten zu. Meist gibt es nichts zu beanstanden. Nach einer dreiviertel Stunde ist die erste Etage erledigt. Die Musiker schnappen ihre Notenständer und folgen den Weißkitteln in die fünfte Etage.