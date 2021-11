Musikalische Woche in Bad Klosterlausnitz findet abgespeckt statt

Bad Klosterlausnitz. Samstag und Sonntag Konzerte zur Einstimmung auf den Advent.

Die steigende Zahl der Coronafälle macht auch den Organisatoren der „Musikalischen Woche“ zu schaffen, dennoch will man an dem Event in abgespeckter Form festhalten.

Eigentlich sollte es fünf Veranstaltungen geben, nun konzentriert man sich auf das Wochenende des 1. Advent. So möchte man am diesem Samstag, ab 19 Uhr, in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz mit einer musikalischen Andacht die Besucher besinnlich auf den 1. Advent einstimmen. Mitwirkende sind Carsten Tupaika an der Trompete, und Michael Formella an der Orgel, die unter anderem Stücke aus der italienischen Barockzeit erklingen lassen werden. Liturgin in der Andacht ist Pfarrerin Sophie Kersten.

Zudem findet am Sonntag, 28. November, ab 10 Uhr der traditionelle Gottesdienst zum Kirchweihfest am 1. Advent in der St. Salvator Kirche in Hermsdorf statt. Mitwirkende sind hier die Mitglieder des Posaunenchores.

„Ganz besonders freue ich mich, dass die Eröffnungsandacht in diesem Jahr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz stattfindet“, sagt Kantor Every Zabel. „Das ist ein gutes Zeichen der beiden Kirchgemeinden für den Zusammenhalt hier in der Region.“