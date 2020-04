Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalischer Dank für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes

Mit einem Mini-Dankeschön-Konzert sind gestern die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Saale-Holzland-Kreises (SHK) in Stadtroda überrascht worden. Auf dem Parkplatz vor dem Amt in der Heinrich-Heine-Straße gab gegen 12 Uhr bei herrlichem Wetter ein Quartett des MDR-Rundfunkchors aus Leipzig vier Lieder zum Besten, darunter auch „Am Brunnen vor dem Tore“ und „Veronika, der Lenz ist da“. Dass der MDR-Lieder-Lieferdienst auf einer seiner ersten Stationen in Stadtroda vorbeikam, das hat Jean Monique Wölfel in die Wege geleitet. Die 32-Jährige ist seit 2014 als Hygienefachkraft im Gesundheitsamt des Kreises tätig und wollte ihren Kollegen damit einfach mal danke sagen.

Anlass sei ein Schreiben eines Berliner Amtsarztes an den Berliner Bürgermeister gewesen. Dieses Schreiben habe Bettina Naumann, Fachärztin im Gesundheitsamt des SHK, an die Mitarbeiter weitergeleitet. „Darin stand unter anderem, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in Zeiten der Corona-Krise immer irgendwo hinten runterfällt, völlig vergessen und selten erwähnt wird“, sagte sie.

Der Zufall wollte es, dass Jean Monique Wölfel genau an diesem Tag Zuhause das Radio anstellte und dort von der neuen MDR-Aktion hörte. „Ich habe unser Amt angemeldet, hätte aber nie gedacht, dass es klappt. Am Freitag letzter Woche bekam ich einen Anruf mit der Info, dass es kleines Dankeschön-Konzert bei uns geben wird“, sagt sie.

Im Gesundheitsamt des Kreises seien regulär 21 Mitarbeiter tätig, derzeit sind jedoch mindestens 25 vor Ort. „Um zum Beispiel Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten zu ermitteln, sind vorübergehend Mitarbeiter aus anderen Bereichen dem Gesundheitsamt mit zugeteilt“, sagte Kathrin Nestler, Abteilungsleiterin für Soziales, Jugend und Gesundheit, die mit dem Team des Gesundheitsamtes momentan umfangreiche Aufgaben zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zu bewältigen habe.

„Seit Anfang März sind unsere Mitarbeiter 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Dienst, also auch an den Wochenenden. Doch sie werden in der öffentlichen Wahrnehmung häufig vergessen“, sagte Bettina Naumann. Für ein Dankeschön sei es an der Zeit gewesen.