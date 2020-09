Musikunterricht wird in Eisenberg zur Herausforderung

Die Klasse 6a an der Regelschule in Eisenberg: Gesungen wird im Unterricht bei der Musik - und Russischlehrerin Yevgeniya Russak mit Maske.

In der Klasse 6a an der Regelschule Eisenberg sind die Schüler recht froh darüber, dass nach der langen Corona-Zwangspause der Regelunterricht nach den Sommerferien wieder starten konnte. Doch der bringt an der einzigen Regelschule in der Kreisstadt auch einige Herausforderungen mit sich.