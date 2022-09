NABU ruft zu Zählung der Gottesanbeterin im Saale-Holzland auf

Eisenberg/Jena. Der Nabu möchte die Verbreitung der Gottesanbeterin in Mitteldeutschland untersuchen und ruft zur Zählung der Tiere auf.

Sie stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum, findet aber durch die heißer werdenden Sommer und immer milderen Winter zunehmend ihre Verbreitung in Deutschland, speziell auch in Thüringen: die Gottesanbeterin, ein bis zu acht Zentimeter großes Insekt. im Rheingebiet und in den sogenannten „Wärmeinseln“, also Landstrichen, in denen besonders milde Temperaturen herrschen, wurde sie schon häufiger gesichtet. Nun berichtet der Naturschutzbund Deutschland (NABU) von diesen Tieren unter anderem im Mittleren Saaletal und im Raum Jena. „Dieses ursprünglich aus Afrika stammende Insekt, mit seinen imposanten Fangarmen, fühlt sich in sonnigen, trockenwarmen, meist in Südlage gelegenen Gras- und Buschlandschaften, Halbtrockenrasen und Ruderalflächen mit lockerer Vegetation wohl. Wir gehen davon aus, dass sich Gottesanbeterinnen mittlerweile in Thüringen angesiedelt haben“, berichtet Ronald Bellstedt auf der Internetpräsenz des NABUs. Klaus Götze, der Vorsitzende der Ortsgruppe des NABUs im Saale-Holzland und Jena, bestätigt: „Dazu kann ich sagen,dass ich eine Gottesanbeterin Mitte Juli in einem Garten in Jena West gesichtet habe an einer Lavendelpflanze. Das haben wir weiter gemeldet an die Uni Leipzig.“ Damit die Naturschützer mehr über die Verbreitung von Gottesanbeterinnen erfahren, ruft der NABU Thüringen auch in Jena und im Saale-Holzland dazu auf, Sichtungen der Tiere zu melden. Für die sichere Bestimmung eignen sich am besten ein Foto und die Ortsangabe, die an Lgs@NABU-Thueringen.de. geschickt werden können. Gottesanbeterinnen sind dafür bekannt, den Kopf ihres Sexualpartners zu verspeisen. Für den Menschen sind sie kaum gefährlich.