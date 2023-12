Eisenberg Die Mühlen waren bis zum Rand mit Gästen aus allen Regionen voll und auch auf dem Wanderweg herrschte reges Treiben bereits zu Beginn an.

Das Weihnachtstal öffnete am Wochenende für die Besucher aus nah und fern wieder die Tore. Es war seit 2019 das erste Mal, dass dieser besondere Weihnachtsmarkt wieder statt fand. Das Weihnachtstal war bereits ab 10 Uhr geöffnet. Am Nachmittag setzte sich dann der Umzug in Gang und fuhr durch das Mühltal.

Zum Umzug gehörten verschiedene Menschen aus allesn möglichen Branchen. Neben der Feuerwehr, die den Umzug anführte und die Organisation des Umzugs übernahm fuhren noch Fahrzeuge des Roten Kreuzes, der Sparkasse Jena/Saale-Holzland, des Kunstvereins Eisenberg, eine Tabbi-Autovermietung, der Radsportverein Räderberch und viele weitere mit.

Jeder kann beim Umzug mitmachen

Es konnten sich aber auch private Autofahrer nach voriger Anmeldung anschließen. „Wenn Großeltern mit ihren Enkeln an dem Umzug teilnehmen wollen, ist das kein Problem. Für die Kinder ist das immer ein tolles Erlebnis durch das Mühltal zu fahren“, sagt Organisator Andreas Günther. Die Fahrzeuge waren weihnachtlich geschmückt und es fehlte nicht an Beleuchtung.

Ein besonderes Highlight für die Gäste war der Dogscooter, der von einem Husky angeführt wurde und so perfekt zur weihnachtlich-winterlichen Stimmung passte. Neben den geschmückten Fahrzeugen waren auch die Umzugteilnehmer entsprechend verkleidet und verteilten während des Umzugs Süßigkeiten an die Kinder.

Saale-Holzland: Weihnachtstal mittlerweile auch bei der Jugend beliebt

Noch bevor die Dunkelheit anbrach war das Weihnachtstal gut besucht. „Morgens kommen meist die Senioren und Rentner. Mittags sind die Familien mit den Kindern da und mittlerweile kommen gegen Abed auch viele junge Menschen ins Weihnachtstal“, sagt Andreas Günther, der mit an der Spitze des Umzugs mit im Feuerwehrwagen saß und ebenfalls Süßes an die Kinder verteilte.

Im Weihnachtstal war nicht nur für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt, auch hatte die Einsatzkräfte ein Sicherheitskonzept, damit im Notfall schnell geholfen werden kann. Am Anfang, am Ende und in der Mitte waren Krankenwagen positioniert, die im Notfall ausrücken konnten. Damit es auf der schmalen Straße im Notfall nicht zu eng wird, gab die Feuerwehr regelmäßig ihre Position durch, damit im Notfall Platz gemacht werden konnte. Bisher sei jedoch noch nie etwas Schlimmes passiert, so Günther.

Pianist Andreas Güstel mit dem Klavier mitten im Wald des Weihnachtstals. Foto: Larissa König / Funke Medien Thüringen

Die Mühlen im Weihnachtstal hatten allesamt etwas für den großen Besucherandrang vorbereitet. Jedoch sollte auch die Strecke zwischen den Mühlen kein bloßer Spaziergang sein. Auch dort befanden sich größere und kleinere Stationen mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Ein besonderes Highlight war der Pianist Andreas Güstel, der mitten im Wald und bei Kerzenschein ein Klavier aufgebaut hatte und Musik zum Besten gab. Die umstehenden Leute wurden mit Noten versorgt und stimmten mit Gesang ein.

Saale-Holzland: Neue Mühle beim Weihnachtstal 2023

Dieses Mal war die Schössersmühle neu mit beim Weihnachtstal dabei. Geplant war die Idee „Weihnachten im Sternendorf“. Entsprechend opulent war sie auch mit langen Lichterketten geschmückt, die einen Stern andeuteten. Zudem hatten kleine Manufakturen dort ihre Stände. Neben den reichlich geschmückten Mühlen kamen auch einige Besucher in Verkleidung. Einige mit dezenten Rentier-Hörnchen, andere im kompletten Weihnachtsmann-Outfit oder als Eisprinzessin.

Der Umzug, der bei der Meuschkensmühle begann, endete nach über zwei Stunden an der Robertsmühle am anderen Ende des Weihnachtstals, wo er ebenfalls durch viele Gäste in Empfang genommen wurde. Wie viele Gäste es waren, konnte Organisator Andreas Günther nicht schätzen. „Kinder unter 14 Jahren kommen bei uns auch kostenlos rein. Da ist es schwer die Besucherzahlen abzuschätzen“, so Günther. Die Mühlen, die Stände und der Wanderweg waren durchgehend gut besucht.