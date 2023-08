Nach dreijähriger Pause: Wendepunkt in Eisenberg begrüßt Interessierte

Eisenberg. Bei dem diesjährigen Motto soll es nicht nur den Betroffenen selbst gehen

Einen jährlichen Tag der offenen Tür kann die Beratungsstelle mit ihren wenigen Mitarbeitern nicht anbieten, ganz darauf verzichten möchten sie jedoch auch nicht. Deswegen lädt der Verein Wendepunkt in Eisenberg am 6. September zum Kennenlernen ein. Der Tag der offenen Tür unterscheidet sich ein wenig von dem anderer Vereine oder Institutionen. Der Tag soll insbesondere die Netzwerkpartner mit ins Boot holen. Das sind zum Beispiel Ämter, Behörden oder Sozialdienste. Interessierte Bürger sollen auch mit dem Programm angesprochen werden. Das Thema des diesjährigen Tag der offenen Tür ist „Knotenpunkte – gemeinsam im Netzwerk navigieren“.

Im Gespräch bleiben

Genauer gesagt geht es um Kommunikation. Eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Suchtberatung, sagt Suchtberaterin Annett Rothe-Thieme. Die Bedeutsamkeit von Beziehungen soll mit der Veranstaltung veranschaulicht werden. Während der Pandemie sei die Kommunikation erschwert gewesen. Nun will man sie wieder ins Auge fassen. Für eine gute Beratung sei eine Beziehung wichtig. Das wiederum setzt Kommunikation voraus. Eine gute Kommunikation sei nicht nur zwischen Klient und Beratungsstelle wichtig, sondern auch innerhalb des Netzwerks. Die Kooperation mit anderen Hilfsangeboten ist dem Verein Wendepunkt wichtig.

Psychische Probleme nehmen zu

Die Vernetzung mit anderen Hilfsangeboten sei deswegen so wichtig, da die Anforderungen an die Suchtberatungsstellen höher geworden sind und sie Klienten an andere Stellen weitervermitteln müssen. „Den klassischen Alkoholiker gibt es kaum noch. Mittlerweile kommen bei vielen Menschen unterschiedlichste psychische Erkrankungen zu der Sucht dazu“, sagt Annett Rothe-Thieme.

Der Konsum von einer Vielzahl an verschiedenen Drogen habe auch zugenommen. Die physischen und psychischen Gefahren, die mit dem Mischkonsum einher gehen, seien immens. „Ich sehe das als Auswirkung unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft. Höher, weiter und besser. Man muss funktionieren und die Drogen haben eine direkte Wirkung“, sagt die Einrichtungsleiterin Franka Zobel.

Kontakt soll erleichtert werden

Das Thema Kommunikation und Netzwerk ist auch Bestandteil der Angebote am Tag der offenen Tür. Unter anderem wird der Psychologe und Supervisor Jens Winter zu Gast sein und zu dem Thema sprechen. Aber auch interessierte Bürger, Betroffene oder Angehörige sollen in Aktion treten. So sollen zum Beispiel kleine Kennenlern-Spiele dabei helfen den ersten Schritt zu wagen und miteinander in Kontakt zu treten.

Der Verein schätzt insbesondere die kleineren Veranstaltungen. „Wenn wir in Schulen gehen teilen wir die Klassen auch immer in zwei Gruppen. Für richtige Gespräche braucht es den richtigen Rahmen, da sind Großveranstaltungen nicht geeignet“, erklärt Franka Zobel.

Trotz des schweren Themas sollen sich die Gäste der Veranstaltung auch wohl fühlen. Daher werden nicht nur Getränke und Bratwürste angeboten, auch spielt Raphael Schwerdtfeger aus Gera eine Mischung aus Folk, Pop und Blues an dem Tag. Es wird um Anmeldung unter psbs@wendepunkt-ev.de oder per Telefon unter 036691-57200 gebeten.