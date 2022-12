Antik-Trödel in der Stadthalle in Eisenberg im Januar 2020

Eisenberg. Trödeln in der Stadthalle von Eisenberg

Nach einer längeren Pause findet nun der nächste Antik- und Trödelmarkt in Eisenberg statt. Am Samstag, 17. Dezember, sind alle Trödelmarkt-Fans in der Eisenberger Stadthalle willkommen. Die Besucher erwartet eine breite Auswahl an Trödel, Sammlerware und anderen seltenen oder nützlichen gebrauchten Gegenständen.

Samstag, 17. Dezember, 9-16 Uhr, Stadthalle Eisenberg, Friedrich-Ebert-Straße;Eintritt: 2 Euro