„Nach so einem Verlust leiden alle Tierpfleger“ – Schock und Anteilnahme im Eisenberger Tiergarten

Von einem Freund bekam Mathias Wiesenhütter, Leiter des Eisenberger Tiergartens, die Nachricht auf sein Handy geschickt vom verheerenden Brand im Zoo in Krefeld. „Ich wollte es zunächst gar nicht glauben. Ich war entsetzt und betroffen“, sagte Wiesenhütter.

Der erste Verdacht, wie es zum Großbrand kommen konnte, hat sich am Freitag bestätigt. Es war eine Himmelslaterne, eigentlich verboten, die das Affenhaus in Flammen setzte. Im Eisenberger Tiergarten kann sich so eine Katastrophe nicht abspielen, „weil wir nicht solche Plastedächer haben und dann haben unsere sechs Mantelpaviane ein Außengehege.“ Das Dach in der Gitteranlage wurde mit einem Profil verzinkten Blech gedeckt. „Sollte da was drauf fallen, dürfte nichts brennen oder sich entzünden. In Krefeld hatte sich ja der Kunststoff erhitzt“, sagte der Tiergartenleiter.

Wiesenhütter, seit fast drei Jahrzehnten im Amt, ist generell kein Freund von der Silvesterknallerei. „Wir haben privat Katzen, Hunde und Pferde. Die schließen wir alle immer weg. Wenn man, wie ich, beruflich täglich mit Tieren zu tun hat, denkt man sowieso ganz anders über die ganze Knallerei. Ich möchte nicht wissen, wie die Tiere Jahr für Jahr in dieser Zeit leiden.“ Wiesenhütter ist in Gedanken auch bei seinen Krefelder Kollegen. „Ich kann mir vorstellen, wie auch die Mitarbeiter leiden. Wer in einem Zoo arbeitet, lebt für seine Tiere. Und wenn die Tiere auf eine solche Art ums Leben kommen, tut das unheimlich weh. Der Sachschaden ist ja wieder reparabel. Der Verlust der Orang-Utans, der Gorillas und der Schimpansen aber nicht und damit auch das Erbgut.“

In Eisenberg gab es in den vergangenen 30 Jahren nur einen Schreck-Moment. Da wurde am Neujahrsmorgen ein Teil einer Silvester-Rakete gefunden. „Damals sind uns auch bestimmte Bilder durch den Kopf gegangen. Mit dem Brand kann man das aber nicht vergleichen.“ Wiesenhütter war bisher noch nie in Krefeld. „Ich habe nur mitbekommen, dass die Anlage zentral liegt. Das macht die Sache zu Silvester nicht einfacher. Der Publikumsverkehr ist viel größer.“

Das Großfeuer hat das gesamte Eisenberger Team aufgerüttelt. „Mein zweiter Gedanke war, wie können wir so etwas im Vorfeld verhindern? Sind unsere Brandschutz-Vorkehrungen ausreichend?“, sagte der Leiter. Die Häuser im Tiergartengelände, in die Menschen ein- und ausgehen, sind mit Feuerlöschern versehen. Die werden alle zwei Jahre überprüft und, wenn erforderlich, ausgetauscht.

Für die nächste Silvesternacht denkt Wiesenhütter über einen Extra-Kontrollgang nach. Hilfe anbieten, können die Eisenberger nicht. „Ein Tiertausch, der möglich wäre, ist nicht drin. Dazu haben wir einen ganz anderen Tierbestand.“ Der Zoo in Krefeld gehört zum Verband der Zoologischen Gärten. Die Anlage in Eisenberg ist ein Tiergarten und damit Teil der Deutschen Tierparkgesellschaft.