Nach Vogelgrippe und Corona: Schkölener Geflügelzüchter planen Herbstfest

Schkölen. Nach 16 Monaten Unterbrechung lebt der Rassegeflügelzuchtverein wieder auf und hat in 2021 noch einiges vor

Die Geflügelzüchter aus Schkölen und Umgebung haben die Corona-Lage und die Einschränkungen in ihren Zuchten wegen der Vogelgrippe wider erwarten gut überstanden. Das teilt Karsten Forner vom Rassegeflügelzuchtverein Schkölen mit. Nun lassen die Mitglieder das Vereinsleben nach 16 Monaten Unterbrechung wieder erblühen und planen für 2021 noch den einen oder anderen Höhepunkt. „Gerade das schöne Hobby der Geflügelzucht machte vielen Mut und Hoffnung, die Einschränkungen gut zu meistern“, blickt Forner zurück und berichtet vom Glück der ersten Versammlung des Rassegeflügelzuchtvereins vor wenigen Tagen.

Hobby öffentlich präsentieren

„Wir Rassegeflügelzüchter verlieren den Mut natürlich nicht und halten mit hohem Engagement an der schönen Rassegeflügelzucht fest“, so Hartmut Forner, der Vereinsvorsitzende der zu diesem Anlass verdiente Züchter ehrte.

Die Züchter treibt auch der Gedanke an, ihr Hobby endlich wieder öffentlich präsentieren zu können. Daher plane man ein Herbstfest. Am 18. September wollen die Zuchtfreunde in Launewitz eine öffentliche Tierbesprechung im Ort durchführen. „Dazu sind alle Interessierten gerne eingeladen“, hält Karsten Forner fest. Ein weiterer Termin im Kalender ist die nächste Kreisrassegeflügelausstellung des Kreisverbandes Eisenberg. Diese soll vom 10. bis 12. Dezember 2021 in Königshofen stattfinden. Den Kreismeistertitel für Tauben 2019 verlieh Hartmut Forner nun nachträglich an Dirg und Werner Jäger.

Ausgezeichnete Züchter

„Dieses Jahr besteht der Verein 118 Jahre“, erläutert Karsten Forner. Während fast der Hälfte dieser Zeit waren die Zuchtfreunde Volkmar Götze und Lothar Sonnekalb Mitglied im Verein. Sie feierten im Jahr 2020 50 Jahre Mitgliedschaft. 2021 waren nun Konrad Franz und Harald Förster an der Reihe. Hartmut Forner überreichte den vier Züchtern ein Ehrenband verbunden mit einem großen Dank für jahrzehntelange aktive Vereinstätigkeit.

Der stellvertretende Vorsitzende Gerd Schuhmann setzte die Dankesworte fort, indem er den Vorsitzenden Hartmut Forner ebenfalls ein Ehrenband für seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit überreichte.