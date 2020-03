Stadtroda. Am Sonnabend brannte auf der Kleingartenanlage „Vorwärts“ in Stadtroda eine Hecke.

Nachbarn löschen Feuer in Stadtroda und verhindern Schlimmeres

Dem schnellen und beherzten Eingreifen von zwei Männern aus den gegenüberliegenden Häusern in der Stadtrodaer Schillerstraße war es zu verdanken, dass es am Sonnabend Nachmittag nur zu einem kleinen Brand in der benachbarten Kleingartenanlage „Vorwärts“ kam.

„Ich wollte gerade meinen Kaffee trinken, da habe ich gerochen, dass es irgendwo brennen muss. Ich bin nach vorn gelaufen zu meiner Eingangstür und habe auch gleich den Qualm gesehen aus dem Garten“, sagte Hubert Wahl. Fast parallel kam sein Nachbar Uwe Oels von einem kurzen Spaziergang mit seiner Frau nach Hause. Oels holte aus seinem Haus einen Pulverlöscher, Wahl eine Leiter. Sie stiegen über den Zaun des Gartens. Oels konnte die brennende Hecke löschen. Das Feuer konnte so nicht über das Gartenhaus übergehen. Unkraut mit Gasbrenner entfernt Der Gartenfreund, ein Mann Anfang 80, war zum Zeitpunkt des Ausbruches des Feuers nicht in seinem Garten. Er hatte am gesamten Vormittag mit einem Gasbrenner das Unkraut um sein Grundstück und auch auf den Platten und Wegen im Garten beseitigt. Darunter war auch die kleine Terrasse vor dem Gartenhaus. Dass er bei seinen Arbeiten auch die angrenzende Hecke mit anzündete, hatte er nicht bemerkt. Um 15.48 Uhr schrillten in der Stadt Stadtroda die Sirenen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtroda wurden zu einem bestätigten Brand alarmiert. Vor Ort mussten sie nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. „Die beiden Nachbarn und auch die Leute von der Kleingartenanlage haben gut reagiert und haben ganz sicher Schlimmeres verhindert. Eine halbe Stunde später wäre das Haus bestimmt komplett abgefackelt. Möglicherweise hätte das Feuer sogar auf den Nachbargarten übergegriffen“, sagte Einsatzleiter, Stadtbrandmeister Hendrik Staps von der Stadtrodaer Feuerwehr. Mit vor Ort war auch Uwe Geißenhöner, Vorsitzender des Kleingartenanlage. Er konnte sich nicht erinnern, dass es in den vergangenen 20 Jahren auf der Anlage einen Brand gab. „Zu DDR-Zeiten hatte in Richtung Straße ein Gartenhäuschen gebrannt. Das war aber schon über 30 Jahre her“, sagte Geißenhöner. Auch der Vorsitzende hatte geholfen. „Wir waren gerade im Garten. Als wir den Qualm gesehen haben. Wir haben die Gartentür aufgehebelt und mit dem Wasser aus dem Regenfass gelöscht.“