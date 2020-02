Närrische Höllenqual im Seitental

Dass die Mitglieder des Eineborner Karneval Club (EKC) mit ihren Umzug nach Weißbach ein großes Wagnis eingingen, war ihnen von vornherein bekannt. Doch das Risiko und der große Aufwand haben sich gelohnt. „Für den Auftakt mit Oma & Opa-Fasching (landläufig auch Rentnerfasching genannt) haben sich rund 30 Gäste mehr angemeldet, als im Vorjahr“ berichtet die Vereinsvorsitzende Diana Walther.

Mehr Platz für Gäste und Akteure

Die neue Location bietet nun den Gästen deutlich mehr Platz, auch die Aktiven können sich besser entfalten. Am Sonnabendnachmittag startete der EKC mit eben jenem Oma&Opa-Fasching in seine 36. Session. Dank vielfältiger Unterstützung, auch von Vereinsfremden, wurde die erste Veranstaltung nach dem Umzug ein Erfolg. „Wichtig war es uns, das Niveau der Saaldekoration zu halten. Das war eine große Herausforderung. Doch die rund 20 Helfer, die hier in den letzten Wochen nahezu permanent vor Ort waren, leisteten ganze Arbeit“ sagt Diana Walther stolz.

Selbst der Clown sorgt zum EKC-Fasching in Weißbach für narrische Höllenqual im Seitental. Foto: Veit Höntsch

Selbst für Weißbachs Bürgermeister Hans-Jürgen Liebscher war es eine positive Überraschung, was die Eineborner aus „seinem“ Saal machten. Den Gewaltakt des Umzuges nutzten die Eineborner gleichzeitig, um daraus ein entsprechendes Motto zu kreieren. „THE HORRORSHOW - Höllenqual im Seitental“ prangt in großen Lettern an der Wand. Passend dazu lässt das Männerballett mehr oder weniger gruselige Gestalten um die Saalhoheit ringen, tanzen die Golden Girls in sehenswertem Outfit durch den Saal. Doch auch die Monster High-Mädels, die Elworner Girls, die Ghost Girls, die Funken, die Dancing Queens oder die Elworner Girls lieferten eine bravouröse Vorstellung ab. Zugleich mühten sich die Moderatoren „Norman“ und „Bummi“, auch das Publikum zu integrieren. So meinten die beiden „wenn Euch das Programm nicht gruselig genug ist, dann werden wir Euch am Ende für Kaffee und Kuchen nochmals abkassieren, dann wird es richtig gruselig …“ und hatten damit den Lacher auf ihrer Seite.

Den Nachmittag rundeten die tanzenden Spatzen des Ottendorfer AWO-Naturkindergartens mit drei gelungenen Beiträgen ab. „Was uns noch fehlt, ist jemand, der uns musikalisch und mit Gesangseinlagen ein breiteres Spektrum ermöglicht. Unser Programm ist sehr tanzlastig, das möchten wir ein wenig abändern“ sagt Diana Walther.

Dem Kinderfasching am kommenden Sonntag folgen die beiden Hauptveranstaltungen am 22.2. (ausverkauft) und Rosenmontag (24.2.). Für Rosenmontag gibt es noch Karten. Für die beiden Abendveranstaltungen ist ein (kostenpflichtiger) Shuttleservice organisiert.