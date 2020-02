Närrisches überall: Im Saale-Holzland wird gefeiert

Das Eisenberger Publikum steht auf Männer: Die „Dancing Queens“ gibt es schon seit 20 Jahren. Am Sonnabend begeisterten die gut gebauten Männer aus Eisenberg und Umgebung sowie aus Leipzig und Weimar erneut das Publikum bei der Gala des Eisenberger Faschingsclubs (EFC) in der Stadthalle Eisenberg. „Wir haben Spaß. Es gehört aber auch eine gehörige Portion Training dazu“, sagte Gerd Hauschild, einer der Dancing Queens. Sarah Troche führt die Männergruppe seit 2009. Ab September geht es einmal die Woche zum Üben in den Saal nach Dothen. „Manchmal sind die Männer wie kleine Kinder. Ich mag meine Jungs“, sagte Troche.

Die Männer-Tanzgruppe, die ihre Anfänge in Schkölen hatte, bescherte dem EFC ein Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins gab es während des Programms eine öffentliche Tanzrunde. „Wir brauchten die Pause, um uns komplett umzuziehen“, sagte Troche. Beim zweiten Auftritt tanzten sie zu einem Schlager-Medley mit Titeln von Roland Kaiser. Der Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“, gesungen von Kaiser mit Malte Kelly, durfte nicht fehlen. Ja sagen, das wird wohl im Monat Mai Franziska Schmiedel, die Co-Moderatorin vom EFC-Präsident Ralf Kötzsch.

Bürgeler Faschingsclub nutzt zahlreiche Steilvorlagen

Während in Eisenberg das Männerballett auf der Bühne die Herzen verzaubert, begeistert in Bürgel eine Zirkusnummer mit wilden Tieren und todesmutigen Artisten. „Manege frei – für die Bürgeler Narretei“ hatte der Bürgeler Faschingsclub (BFC) als Motto ausgegeben – und wohl nicht erwartet, dass gerade in den letzten Wochen derartig viele Steilvorlagen gerade aus der Politik kommen würden. 20 Mal hätten sie ihre Büttenrede verändern müssen, klagte Frank Ebbinghaus mit dem breitestmöglichen Grinsen.

So bekommen alle ihr Fett weg, die nicht bei drei auf dem Baum sind. „Bürgel ist von der Außenwelt abgeschieden – sogar die Post hat uns monatelang gemieden“ gehört zu den Gags, die sich die Post mit wochenlangen Filialschließungen redlich verdient hatte. Aber natürlich auch der sture Bock aus Apolda (Mike Mohring), die Dompteuse im Military-Look, die den Bock nicht im Griff hat (AKK), dürfen nicht fehlen. Wie auch die „oberste Zirkusdirektion“: „Angela fällt schon das Hochklettern schwer, den Salto Mortale kann sie schon lange nicht mehr.“ Greta, Elektroautos, die Fußball-WM in Katar – es ist ein Rundumschlag, der in diesem Jahr zum ersten Mal zusammen mit Sitzungspräsident Sebastian Bergner vorgetragen wird. Die beiden agieren als Zirkusdirektoren – jeder mit eigener Bütt.

David Hasselhoff lässt die Mauer einstürzen

Auch in Meusebach sind seit Sonnabend die Narren los. Die Meusebacher Faschingsgesellschaft ist in ihre 45. Session gestartet. In der Spatzenjägerhalle zeigten sich die Akteure von ihrer besten Seite und boten tolles Programm – wie üblich auch mit Programm von befreundeten Faschingsvereinen, die den Gästen ordentlich einheizten. Doch zunächst durfte Meusebachs hauseigener Nachwuchs ran – etwa die Tanzmäuse. Im Anschluss waren die Quirlaer Funken dran, die Molbitzer Marschmädels sowie die Büttenredner Klausi und Elfriede. Dann folgte der Meusebacher Part. Passend zum Motto „Achtziger Jahre bis zur Wende, wir feiern Fasching ohne Ende“ stellte Familie Oswald den Alltag in der Vorwendezeit bis zum Mauerfall dar. David Hasselhoff trat in Aktion, brachte die innerdeutsche Mauer zu Fall.

Statt internationaler Altstars baut Bürgel auf Eigengewächse. Als der erste Programmteil nach einer reichlichen Stunde vorbei ist, durften gerade drei der insgesamt fünf Funkengarden des BFC den Hunderten Gästen ihre Tanzkust zeigen – teilweise perfekt verkleidet als Zebras, Giraffen oder auch im klassischen Funken-Look. Mancher Auftritt gerade der Jüngeren muss gar auf lautstarkes Verlangen des Publikums wiederholt werden. Finstere Raubtiere blicken aus dem Publikum und von den Wänden – die Deko sucht ihresgleichen.

Es bleibt friedlich

In Eisenberg ist man zufrieden: „So ein volles Haus, wie heute, hatten wir schon lange nicht mehr“, sagt Kötzsch. „300 Besucher sind es bestimmt.“ Mit dem Männerballett endete kurz vor halb elf das Programm. Kötzsch holte alle 30 Aktiven des Abends auf die Bühne der Stadthalle. Darunter waren auch die 13 Funken, die mit ihrem Tanz den Auftritt der Dancing Queens sogar toppen konnten.

Die Polizei vermeldete übrigens auf Nachfrage, dass im Zusammenhang mit den Faschingsfeiern im Landkreis keine Einsätze nötig waren – bis auf die geplante Absicherung des Umzugs in Camburg.