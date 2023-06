Namenstag der Stadtkirche Eisenberg feiern

Eisenberg. Am 2. Juli feiert Eisenberg „Peter und Paul“ – den Tag der Apostel Petrus und Paulus

Am Sonntag, 2. Juli, lädt die evangelische Kirchgemeinde Eisenberg ein, den Namenstag der Stadtkirche St. Peter zu begehen, denn am 29. Juni ist „Peter und Paul“ – der Tag der Apostel Petrus und Paulus. Los geht es 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst vor der Stadtkirche. Viel gibt es da über den Petrus zu erfahren, teilt Pfarrer Reno Christoph mit: in einem Anspiel der Jugendlichen, in einer Knetmassenaktion der Familien, in Liedern und der Predigt, zu der es parallel eine Kinderbetreuung geben wird.

Im Anschluss wird zu guter Gemeinschaft bei Bratwurst, Waffeln, Kuchen, Kaffee und Getränken eingeladen. Für die Kinder gibt es ein Programm des Kinderschutzbundes. Bei Regen finden alle Veranstaltungen in der Stadtkirche statt.