Nein zu Drogen im Saale-Holzland

Eisenberg. Suchtberatung Saale-Holzland lädt ein zu zu Digitalveranstaltungen

Den Weltdrogentag am 26. Juni nimmt die Suchtberatungsstelle des Saale-Holzland-Kreises im Verein Wendepunkt zum Anlass, um auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Am kommenden Montag, 28. Juni, lädt die Suchtberatung zu drei digitalen Veranstaltungen ein: 9, 11 und 13 Uhr können sich Interessierte über die Homepage des Vereins Wendepunkt in die Veranstaltungen einloggen, die für jeweils eine Stunde geplant sind. Nach der Vorstellung der Einrichtung ist noch Zeit für Fragen und Diskussionen.

Drogen sind auch im Saale-Holzland-Kreis ein Problem, weiß man beim „Wendepunkt“. So besagen es die jährlichen Berichte der Suchtberatung im Landkreis. Vornan steht der gehäufte Missbrauch der legalen Droge Alkohol, gefolgt von illegalen Drogen wie Ecstasy.

Der Zugang per Zoom zu den Veranstaltungen wird am Montag auf der Homepage des Vereins Wendepunkt verfügbar sein auf der Internetseite www.wendepunkt-ev.net unter „Suchtberatungsstelle“ > „Aktuelles“ .