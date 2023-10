Nestro-Gründer erinnert an Halleneröffnung in Eisenberg und Schkölen

Unternehmensgründer Paulus Nettelnstroth erinnert an die Halleneröffnung in Schkölen vor 30 Jahren sowie wichtige Etappen in seinem Leben.

Schkölen. Warum Firmengründer Paulus Nettelnstroth in Schkölen zum Fest lud

Im Rahmen einer Scheunenparty hat der Nestro Firmengründer Paulus Nettelnstroth, der sich im Frühjahr 1990 mit seinem Unternehmen zunächst in Eisenberg und später in Schkölen niederließ, an die Eröffnung der Halle in dem Schkölener Ortsteil Hainchen vor 30 Jahren erinnert. In einer Ansprache schilderte er unter anderem prägende Ereignisse in seinem Leben sowie den Werdegang der Nestro Lufttechnik bis zur Halleneröffnung am 3. Oktober 1993.

Weitere Schwerpunkte der Feierlichkeit stellten unter anderem die unfallfreie Heu- und Strohernte mit teils neuen Maschinen sowie seine Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande dar, welches ihm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im März verliehen und durch den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Erfurt übergeben wurde.