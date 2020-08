Nestro investiert am Hauptsitz in Schkölen

Die Nestro Lufttechnik GmbH hat an ihrem Hauptsitz in Hainchen bei Schkölen nach eigenen Angaben einen siebenstelligen Betrag in neue Produktionstechnik investiert.

Durch die Anschaffung einer neuen Stanz-Scher-Biege-Anlage von der Firma Prima Power mit Anbindung an das im vergangenen Jahr technisch aufgerüstete Hochregallager gewinne der metallverarbeitende Betrieb deutliche Vorteile hinsichtlich Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Präzision und Flexibilität, heißt es. Eine automatische Beladeeinheit zur Zuführung für Rohbleche sowie ein systemintegrierter Lade- und Stapelroboter zwischen Stanz-Scher- und Biegezelle garantierten einen bei Bedarf mehrschichtigen, automatischen Betrieb. Erstmals könnten nun Bleche mit einer Länge von bis zu vier Meter bearbeitet und Zuschnitte von einer Länge bis zu drei Meter hochflexibel gebogen werden.

Anlage wurde im Juli in Finnland besichtigt und abgenommen

Die Biegezelle könne positive und negative Biegungen und komplexe Geometrien durchführen ohne das Blech zu wenden, wobei die Werkzeuge automatisch auf Teil und Material angepasst würden. Mit deutlich weniger manueller Arbeit könnten so anspruchsvolle Fertigungsteile hergestellt werden, die bei fertigungsgerechtem Design auch in den nachfolgenden Arbeitsgängen zu Kosteneinsparungen führten. „Mit dieser innovativen Anlage können wir ein höheres Volumen in kürzerer Zeit zu geringeren Kosten fertigen“, so Robert Nettelnstroth, der das Unternehmen in zweiter Generation führt. „Die erfreuliche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre trotz steigendem Kostendruck hat uns ermutigt, diese Großinvestition genau jetzt zu tätigen. Sie ist ein klares Bekenntnis für den Produktionsstandort im Norden Thüringens, denn wir wollen unser internationales Geschäft deutlich ausbauen.“

Bereits im Juli habe eine vierköpfige Delegation des Schkölener Unternehmens die Bearbeitungsanlage bei Prima Power im finnischen Seinäjoki besichtigen und abnehmen können. „Die Installation soll Ende Oktober abgeschlossen sein, so dass sie nach parallel erfolgter Schulung des Bedienpersonals noch in diesem Jahr in Betrieb gehen kann“, freut sich Betriebsleiter und Prokurist Jörg Schäfer.

Die 1977 gegründete Nestro Lufttechnik GmbH ist laut Unternehmen heute einer der großen etablierten Hersteller von Produkten und Systemen für die Absaug- und Filtertechnik sowie für deren nachgeschaltete Heiztechnik, für die Oberflächentechnik und die Sortier- und Entsorgungstechnik. Über 260 Mitarbeiter entwickeln und produzieren an den drei Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und Ungarn.