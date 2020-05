Schkölen. Unternehmen stellt seit 2006 in Schkölen unter Beweis, dass man verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umgeht

Nestro Lufttechnik Schkölen im Netzwerk für Nachhaltigkeit

Die in Schkölen ansässige Nestro Lufttechnik GmbH ist in das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in Thüringen aufgenommen worden.

Laut Nestro werden im Nachhaltigkeitsabkommen Politik, Verwaltung und Wirtschaft schwerpunktmäßig zu den Themen Klima- und Umweltschutz, Ressourcenschonung, Energieeffizienz und soziale Nachhaltigkeit zusammengeführt. Die Abkommenspartner und Unternehmen eint der Wille zu verantwortungsvollem Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Bereits seit 2006 wird der Wärmebedarf von Nestro in Schkölen über eine eigenentwickelte Strohheizung gedeckt. Das Heizsystem ist komplex, die Anlagenbestandteile reichen vom Strohballenauflöser, über den Heizkessel bis zum Rauchgasfilter. Insgesamt wird hier eine Heizleistung von 500 Kilowatt zur Verfügung gestellt. Die Emissionswerte werden regelmäßig gemessen und unterschreiten die gesetzlich festgelegten Höchstwerte.

Seit 2013 erzeugt Nestro auch eigenen Strom, der im Betrieb genutzt wird. Überkapazitäten werden ins Netz eingespeist. Die Gesamtleistung der über 2000 polykristallinen Photovoltaikmodule liegt bei fast 500 Kilowatt-Peak (kWp). Schließlich wird in zwei Zisternen mit einem Fassungsvermögen insgesamt 40 Kubikmetern Regenwasser aufgefangen und zum Bewässern der Grünbereiche rund um das Werk eingesetzt.

Nestro entwickelt auch sein Angebotsportfolio nachhaltig weiter und ergänzt oder optimiert Produkte. Zielsetzung ist dabei immer die Steigerung der Effizienz, die Verringerung von Schallemissionen und die Verbesserung der Luftqualität beziehungsweise die Bindung von gefährlichen Schadstoffen.

Die 1977 gegründete Nestro Lufttechnik GmbH mit Firmensitz in Schkölen ist heute nach eigenen Angaben einer der 35 großen etablierten Hersteller von Produkten und Systemen für die Absaug- und Filtertechnik sowie für deren nachgeschaltete Heiztechnik, für die Oberflächentechnik und die Sortier- und Entsorgungstechnik.

Mehr als 260 Mitarbeiter entwickeln und produzieren an den drei Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und Ungarn kundenspezifische Produkte.