Netzgesellschaft ästet in Eisenberg aus

Sichere Freileitungen in Eisenberg: Elektromonteur Michael Jakob von der Netzgesellschaft Eisenberg auf der Leiter, um Äste, die in Freileitungen einwachsen, von Bäumen zu sägen.

Elektromonteur Michael Jakobs und seine Kollegen der Netzgesellschaft Eisenberg sind aktuell im Großeinsatz in der Kreisstadt. Mit Leiter und Säge sorgen sie für Sicherheit an den Elektro-Freileitungen in der Kreisstadt. „Bäume, die in die Kabel wachsen, werden zur Gefahr für Leitungen sowie Menschen und Fahrzeuge, die sich darunter befinden und auch für die Stromversorgung vieler Bewohner in Eisenberg", sagt Michael Jakob.