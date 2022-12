Neu eingekleidet: Jugendfeuerwehr Tröbnitz

Neue Bekleidung erhielten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Tröbnitz vor wenigen Tagen. Gefördert wurde diese vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales. Jugendwart Benjamin Brzesowski (vorn kniend) sorgt mit seiner geduldigen und interessanten Ausbildung für eine rege Teilnahme an den Ausbildungseinheiten.

Tröbnitz. Die Tröbnitzer Nachwuchstruppe erfreut sich großen Zuspruchs: Jugendwart Benjamin Brzesowski betreut 21 Kinder

Die mittlerweile 21 aktiven Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Tröbnitz tragen nun einheitliche Dienstkleidung. Die robusten zweiteiligen Anzüge mit neonfarbenen Schulterelementen und Reflexstreifen sollen das Wir-Gefühl unter den Kindern stärken und den Zusammenhalt fördern. Die neue Kleidung stößt bei den jungen Brandschützern auf eine große positive Resonanz, sind sie doch jetzt auch nach außen hin als Jugendfeuerwehrjungen und -mädchen erkennbar.

Die Jugendfeuerwehr Tröbnitz ist als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Tröbnitz Anlaufstelle für viele Kinder und Jugendliche auch aus benachbarten Gemeinden. Sie leistet einen entscheidenden Beitrag zur Jugendförderung in der dörflichen Region.

Die erfreuliche Stärke der Truppe ist vor allem der geduldigen und interessant gestalteten Ausbildung von Jugendwart Benjamin Brzesowski und seinen Helfern zu verdanken, die jeden zweiten Sonntag im Feuerwehrhaus Tröbnitz stattfindet.

Gerade die Förderung des Zusammenhaltes ist in der Jugendfeuerwehr ein wichtiger Eckpfeiler, um die Jugendlichen für die Arbeit in der Feuerwehr zu sensibilisieren. Die Kleidungsstücke werden zukünftig bei Jugendfeuerwehrwettkämpfen, Zeltlagern, Freizeiten und Vereinsaktivitäten des Feuerwehrvereins und Dorffesten getragen. Durch die Corona-Pandemie war es dem Feuerwehrverein Tröbnitz in den vergangenen Jahren nicht möglich, bei Vereinsfesten Eintrittsgelder und Spenden einzunehmen, die uns sonst auch für die Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen.

Die Jugendfeuerwehr ist auf Spenden und Unterstützer angewiesen. Deshalb hatte die Tröbnitzer Wehrführung nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Beim Thüringer Innenministerium wurde ein Antrag auf Unterstützung durch Lottomittel gestellt. Nur kurze Zeit später kam völlig unbürokratisch der Bewilligungsbescheid über die Förderung der gesamten Anschaffung von Minister Georg Maier. Dafür möchten sich die Aktiven bedanken. Ihr Dank gilt auch unserem Bürgermeister, welcher den Kontakt zum Ministerium für uns hergestellt hat.

Sowohl bei der Einsatztruppe als auch bei der Jugendwehr würde man sich über neue Mitstreiter freuen.

Kontakt ist über fw-troebnitz@t-online.de möglich. Wer sich über die Nachwuchsarbeit informieren möchte, ist laut Jugendfeuerwehrwart Benjamin Brzesowski jeden zweiten Sonntag um 9.30 Uhr ins Feuerwehrhaus Tröbnitz eingeladen.