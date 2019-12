Bürgermeister Michael Kieslich (CDU, 2.v.l.) übergibt den Mitarbeitern im Kinderhaus Sicor in Eisenberg den Scheck über exakt 5464 Euro aus Mitteln der Infrastrukturpauschale. Dafür soll in der Einrichtung in der Königshofener Straße das Außengelände gestaltet werden.

Neue Außenanlagen für das Kinderhaus Sicor in Eisenberg

Vergangene Woche hatte der Stadtrat Eisenberg beschlossen, dem Kinder- und Jugendhaus „Sicor“ der Arbeiterwohlfahrt Mittel aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von rund 5500 Euro zu bewilligen. Am Dienstag übergab Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) den Scheck an die Mitarbeiter vor Ort. Ein Teil des Geldes ist schon „in der Erde“: „Wir mussten die geplanten Bäume schon setzen, da die Pflanzzeit ran war“, sagte Katalien Hermann. Auch der Rest der Summe soll in die Gestaltung der Außenanlagen fließen. Ein Teil der betreuten Kinder und Jugendlichen wird auch die Festtage im Kinderhaus verbringen. „Wir wollen Weihnachten so schön wie möglich für sie gestalten“, betont Vanessa Lingen, mit leckerem Essen, Geschenken und natürlich dem Besuch vom Weihnachtsmann. Auch der große Korb voller Schoko-Nikoläuse, den der Bürgermeister im Gepäck hatte, wird Abnehmer finden.