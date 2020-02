Neue Autos für die Feuerwehr Hermsdorf

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Hermsdorf ist modernisiert worden: Zwei neue Fahrzeuge konnte die Stützpunktfeuerwehr am Autobahnkreuz zu ihrer Jahreshauptversammlung in den Dienst stellen.

Als Ersatz für ein überaltertes Fahrzeug hat der Landkreis der Wehr ein neues Löschgruppenfahrzeug zur Nutzung übergeben. Das LF 10 gehört zum Gefahrgut- und Katastrophenschutzzug des Kreises und ist speziell für die Anforderungen von Einsätzen im Raum Hermsdorf ausgestattet worden. Das 15 Tonnen schwere Fahrwerk trägt ein 1200-Liter-Wassertank, dazu 600 Meter Schläuche, damit die Kameraden bei Bränden eine lange Schlauchwegestrecke bis zur nächsten Löschwasserquelle aufbauen können, und dazu eine Tragkraftspritze.

Florian Hermsdorf 1/42/1 in den Dienst gestellt

Kreisbrandinspektor Jens Keppel würdigte zur Fahrzeugübergabe „die hervorragende Arbeit“ der Hermsdorfer Feuerwehrkameraden als eine von drei Stützpunktfeuerwehren und als Teil des Katastrophenschutzzuges des Kreises. Denn: „Neue Technik braucht auch Menschen, die sie bedienen können“, stellte der 1. Beigeordnete des Kreises, Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) vertretend für den Landrat auf der Jahreshauptversammlung fest. In die Beschaffung des neuen LF 10 mit dem Namen Florian Hermsdorf 1/42/1 sind 350.000 Euro investiert worden. Davon 260.000 Euro sind Eigenmittel des Landkreises, 90.000 Euro hat der Freistaat Thüringen als Förderung gezahlt.

„Es ist wichtig, dass das Land die Pflichtaufgabe der Kommunen unterstützt, die effizient durch das Ehrenamt erfüllt wird“, erklärte Waschnewski. Er und Kreisbrandinspektor Jens Keppel würdigten das Engagement der ehrenamtlichen Stützpunktfeuerwehr auch bei Gefahrguteinsätzen, als zentralen Stützpunkt für die Wartung und Ausbildung im Atemschutz und in der gut vernetzten Zusammenarbeit mit den anderen freiwilligen Feuerwehren im Landkreis.

Blick in den neuen Einsatzleitwagen der Feuerwehr Hermsdorf. Foto: Angelika Munteanu

Hochmoderne Arbeitsplätze für die Einsatzleitung

Für das effektive Koordinieren ihrer Einsätze verfügt die Hermsdorfer Feuerwehr jetzt zudem über einen hochmodernen Einsatzleitwagen. Seit 2016 hatte eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Wehr die für die Anforderungen der Stützpunktfeuerwehr passgenaue Beschaffung vorbereitet, erinnerte Bürgermeister Benny Hofmann in der Versammlung. Dank Fördermitteln vom Land konnte die Stadt Hermsdorf das Auto anschaffen, das einschließlich Ausstattung 175.000 Euro gekostet hat. Die Ausstattung ist finanziell auch vom Feuerwehrverein unterstützt worden. Der Einsatzleitwagen bietet Arbeitsplätze, die ausgestattet sind mit Funk- und Computertechnik. Ein Zeltvordach bietet Schutz bei größeren Einsatzbesprechungen.

Im vergangenen Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf zu 208 Einsätzen alarmiert worden, 22 mehr als im Jahr 2018, hieß es im Bericht der Wehrleitung zur Jahreshauptversammlung. Mehr als die Hälfte davon sind technische Hilfeleistungen gewesen, allein bei 42 Verkehrsunfällen, zum Teil sehr schweren auf den Autobahnen 4 und 9 am Hermsdorfer Kreuz. Weitere 85 Einsätze zu technischen Hilfeleistungen gab es beispielsweise während des Sturmtiefs Eberhard, zu Türnotöffnungen und medizinischen Transporten. Außerdem war die Stützpunktfeuerwehr im Vorjahr zu 72 Brandeinsätzen gerufen worden, darunter schwere Brände an Wohnhäusern in der Stadt und in Nachbargemeinden sowie in Industrieunternehmen in Hermsdorf. Der März ist mit 39 Alarmierungen der einsatzreichste Monat im Vorjahr für die 57 freiwilligen Einsatzkräfte der Wehr gewesen.

Franz Lippold und Vivian Matthes sind zu Feuerwehrleuten befördert worden und von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung aufgerückt. Foto: Angelika Munteanu

Einsatzstarkes Ehrenamt

Die „Manpower“ ist in der Stützpunktfeuerwehr gesichert. Der Wehr gehören insgesamt 97 Kameraden an: Neben den Einsatzkräften und der Alters- und Ehrenabteilung mit 21 Kameraden werden in der Jugendfeuerwehr 19 Jungen und Mädchen auf den aktiven Dienst vorbereitet. Mit Vivian Matthes und Franz Lippold sind zur Jahreshauptversammlung zwei junge Hermsdorfer nach erfolgreicher Ausbildung zu Feuerwehrleuten im aktiven Einsatzdienst befördert worden.

Fünf Einsatzübungen, dazu regelmäßige Lehrgänge in der Wehr, auf Kreisebene und in der Brand- und Katastrophenschutz-Schule des Landes in Bad Köstritz haben die Hermsdorfer Feuerwehrleute im Vorjahr absolvierte. Kritisiert wurde die Arbeit an der Landesfeuerwehrschule, wo im Vorjahr Lehrgänge abgesagt worden seien.

Die Katastrophenschutzschule des Landes sei „ein ewiges Thema“, stellte der Landtagsabgeordnete Jörg Henke (AfD) in seinem Grußwort zur Jahreshauptversammlung fest. Im Jahr 2018 seien vom Land Zusagen gemacht, aber bis heute nicht eingehalten worden. Zu den angesprochenen Ausfallzeiten bei der Ausbildung werde er nachfragen, versprach Henke und wusste zu berichten, dass die Atemschutzanlage „jetzt fertig werden soll“.

Er wie auch Markus Gleichmann (Die Linke), seit Oktober Mitglied im Thüringer Landtag, versprachen, dass sie auf Landesebene für mehr Finanzen für Feuerwehren und Kommunen sorgen wollen, damit diese auch künftig ihre Pflichtaufgabe im Brandschutz im Interesse der Menschen vor Ort erfüllen können.