Eisenberg. An der Landesstraßen-Durchfahrt in Eisenberg wird Gas-Hauptleitung neu verlegt. Einschränkung für Fahrzeuge und Fußgänger.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Baustelle in der Klosterlausnitzer Straße

An der Landesstraßendurchfahrt Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg tut sich am Montag, 29. Juni eine neue Baustelle auf. Im Bereich der Häuser 65 sowie 65 a bis c wird die Gas-Hauptleitung neu verlegt. Dafür wird der Straßenabschnitt für den Verkehr in dem Abschnitt halbseitig und zeitweise voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Auch für die Fußgänger wird es während der Bauzeit Einschränkungen geben.

Die Sperrung dauert laut einer Anordnung der Unteren Verkehrsbehörde in Eisenberg bis voraussichtlich zum 20. Juli an.

OTZ Newsletter Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.