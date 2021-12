Die Bushaltestelle nebst Gehweg am Diakoniezentrum Bethesda in Eisenberg sind fertig gebaut.

Neue Bushaltestelle am Pflegeheim Bethesda in Eisenberg

Eisenberg. Ab Freitag kann der Eisenberger Stadtbus die neue Haltestelle bedienen.

Am Donnerstagnachmittag hat die Bauabnahme der neu errichteten Bushaltestelle am Johanniter-Pflegeheim Bethesda in Eisenberg stattgefunden. In etwa sechswöchiger Bauzeit ist der barrierefreie Ersatz für die abgerissene alte Haltestelle errichtet worden.

Die für die Bauarbeiten zeitweilig gesperrte Johanniterstraße soll ab Freitag wieder frei befahrbar sein. Der Eisenberger Stadtbus der JES Verkehrsgesellschaft kann gleichfalls ab Freitag die neue Haltestelle anfahren. Entstanden sind ein Sonderbord zum ebenerdigen Ein- und Ausstieg und Leitelemente für Sehbehinderte. Das neue Wartehäuschen soll nach den Planungen des Ingenieurbüros Dr. Prüfer begrünt werden. Etwa 100.000 Euro wurden in die neue Haltestelle investiert, 90 Prozent davon sind Fördermittel.